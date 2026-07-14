Campeón con Alianza Lima está incómodo por su situación y quiere salir en este Torneo Clausura 2026

Alianza Lima debe estar cauteloso con este jugador clave en la interna. Quien pensaría irse, después de ser campeón del Torneo Apertura 2026.

El Torneo Clausura 2026 empieza con fuertes movimientos en la interna de Alianza Lima por la situación de sus figuras: Guillermo Viscarra. Uno de los futbolistas que brilló la temporada pasada en el conjunto íntimo no atraviesa su mejor momento por la falta de minutos y busca salir del club.

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Alianza Lima podría tener una nueva salida

El periodista deportivo Franco Lostaunau reveló la disconformidad del arquero de selección, quien no quiere seguir relegado en el banco de suplentes. Su intención es clara: encontrar un equipo que le garantice la regularidad necesaria para recuperar su mejor nivel competitivo.

Guillermo Viscarra haciendo historia con Alianza Lima en Argentina. (Foto: X).

“Sé que Viscarra está incómodo con su situación. Para Guede, el titular es Duarte, y él es un arquero de selección que necesita jugar. Por eso, está buscando su salida. Ahí podría abrirse un cupo para la llegada de un futbolista extranjero a Alianza”, apuntó el comunicador sobre el panorama del guardameta.

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¿Cuándo llegó Viscarra y por qué fue tan importante?

Guillermo Viscarra llegó a Alianza Lima con el cartel de arquero de selección para asumir la gran responsabilidad de defender el arco blanquiazul. Desde sus primeros partidos, el guardameta altiplánico demostró una gran jerarquía y se ganó rápidamente el respeto de la hinchada íntima.

Su impacto en la temporada pasada fue inmediato, convirtiéndose en el cerrojo del equipo gracias a sus espectaculares atajadas y seguridad por arriba. Sus destacadas actuaciones bajo los tres palos fueron fundamentales para que la escuadra victoriana se coronara campeona del fútbol peruano.

El portero no solo aportó reflejos y grandes salvadas en momentos clave, sino también un liderazgo defensivo que hacía mucha falta en Matute. Lamentablemente, este gran presente se vio interrumpido de manera abrupta en la presente campaña.

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El impacto de Alejandro Duarte en el arco blanquiazul

Como se sabe, el portero boliviano era titular indiscutible en Alianza Lima, pero sufrió una lesión y luego fue convocado por su selección. Durante esa ausencia, Alejandro Duarte le quitó la titularidad y nunca pudo recuperarla, pese a que su rendimiento en ningún momento disminuyó.

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🗣️ @FrancoLostaunau: "Sé que Vizcarra está incómodo con su situación. Para Guede, el titular es Duarte, y él es un arquero de selección que necesita jugar. Por eso, está buscando su salida. Ahí podría abrirse… pic.twitter.com/L1hQKzslFC — DENGANCHE (@denganche) July 14, 2026

La firme decisión del director técnico Pablo Guede de mantener a Duarte bajo los tres palos ha acelerado la postura de Viscarra de forzar su salida inmediata. La directiva íntima ya analiza la situación, ya que su partida liberaría una plaza de extranjero clave para este Clausura 2026.

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Las próximas horas serán determinantes para definir el futuro del golero, quien prioriza tener rodaje oficial para seguir siendo considerado en su selección nacional de cara a las Eliminatorias.

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