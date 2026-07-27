Alianza Lima tomó firme decisión tras polémicas arbitrales en el duelo ante Comerciantes Unidos

A través de Franco Navarro Mandayo, el club 'íntimo' presentará un reclamo formal por las polémicas ocurridas frente a Comerciantes Unidos.

Alianza Lima decidió tomar acciones tras las controversias registradas en el duelo frente a Comerciantes Unidos. Por ello, se conoció que el club presentará un reclamo ante la Comisión de Disciplina de la FPF en busca de que se evalúen los hechos ocurridos durante el encuentro.

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Alianza Lima confirmó reclamo ante la FPF

La postura fue confirmada por Franco Navarro Mandayo, quien anunció que en las próximas horas el club presentará un reclamo formal por los hechos ocurridos en Cutervo. Según explicó, el objetivo es que lo sucedido siente un precedente.

“Las imágenes son claras, el club seguramente en las próximas horas va a presentar un reclamo formal. Nosotros ya estamos enfocados en el siguiente partido, ustedes vieron lo que pasó ayer, no nos queda otra que seguir trabajando pero sí hay que dejar un precedente porque esto no puede seguir pasando“, señaló.

Asimismo, el director deportivo de Alianza Lima manifestó que confían en que la CONAR se pronuncie en los próximos días y haga públicos los audios del VAR correspondientes a las jugadas polémicas del encuentro. “Esperemos un pronunciamiento de la CONAR y que se divulguen los audios del VAR”.

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¿Cuál será el reclamo de Alianza Lima?

Entre los pedidos que realizará Alianza Lima en su reclamo figura la solicitud para que el árbitro Augusto Menéndez no vuelva a ser designado en los encuentros que le restan disputar al club durante el Torneo Clausura 2026.

La institución ‘blanquiazul’ considera que esta medida ayudaría a evitar nuevas controversias en lo que queda del campeonato.

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DATOS CLAVES

Alianza Lima presentará un reclamo ante la FPF tras el partido ante Comerciantes Unidos.

Franco Navarro Mandayo confirmó que solicitarán la publicación de los audios del VAR a la CONAR.

Alianza Lima pedirá que el árbitro Augusto Menéndez no los vuelva a dirigir en el Clausura.