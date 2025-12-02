Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Alianza Lima decidió el futuro de Alessandro Burlamaqui, el radical giro que cambia todo para el 2026

Alessandro Burlamaqui llegó como la gran solución para Alianza Lima, pero hasta ahora no se consolida y se tomó una decisión.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima.
© Liga 1.Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima.

Alianza Lima tomó una decisión clave respecto al futuro de Alessandro Burlamaqui. Tras varias semanas de análisis interno, el club blanquiazul definió que el mediocampista no formará parte del plan principal del equipo de cara al cierre del año. La señal fue clara: Néstor “Pipo” Gorosito no lo convocó para el decisivo partido ante Sporting Cristal.

Publicidad

El comando técnico considera que Burlamaqui no logró consolidarse en la competencia por el mediocampo, una zona donde jugadores como Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pedro Aquino y hasta Sergio Peña han mostrado un nivel más estable. Esto llevó a Néstor Gorosito a optar por un perfil distinto, relegando al volante dejándolo sin minutos en el tramo final de la temporada.

Con este panorama, Alianza Lima proyecta un giro radical para el 2026: Burlamaqui pasaría a ser suplente fijo o, en el escenario más probable, sería cedido a préstamo a otro club de la Liga 1. La dirigencia busca que sume continuidad, algo que no ha podido conseguir en Matute y que pueda recuperar el nivel que mostró en sus primeros partidos.

El préstamo permitiría que Burlamaqui gane rodaje competitivo y tras ello evaluar si puede reinsertarse en el futuro como un mediocampista útil dentro del plantel principal. En Alianza creen que aún tiene condiciones, pero que necesita un entorno donde pueda jugar sin la presión inmediata de rendir al máximo.

Publicidad
Imagen
Alessandro Burlamaqui con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Alessandro Burlamaqui seguirá en Alianza Lima?

En La Victoria ya trabajan en el armado del mediocampo para el próximo año y la situación de Burlamaqui confirma que el proceso de reestructuración continúa. Su futuro dependerá de las propuestas que lleguen en las próximas semanas, aunque todo indica que en el 2026 no será protagonista en Alianza Lima.

Rebagliati liquidó a Pedro Aquino, la ácida crítica contra el volante de Alianza Lima: “Se lo han comido”

ver también

Rebagliati liquidó a Pedro Aquino, la ácida crítica contra el volante de Alianza Lima: “Se lo han comido”

Si bien ahora mismo no está lesionado, el técnico Néstor Gorosito prefiere no emplearlo para el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, duelo que se jugará hoy desde las 8:00 PM en el estadio Nacional.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Alessandro Burlamaqui?

Alessandro Burlamaqui gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport.

¿Hasta cuándo Alessandro Burlamaqui tiene contrato con Alianza Lima?

Alessandro Burlamaqui tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según la información oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Datos claves

  • Alessandro Burlamaqui no fue convocado por Néstor Gorosito para el partido ante Sporting Cristal.
  • Alianza Lima planea ceder a préstamo a Burlamaqui a otro club de la Liga 1 en 2026.
  • El mediocampista sería cedido para que gane continuidad y recupere su nivel en otro entorno.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
    Lee también
    ¿Quién es Pol Deportes? La emotiva historia del joven de 15 años que cubrió la final de Copa Libertadores desde el Cerro de Lima
    Copa Libertadores

    ¿Quién es Pol Deportes? La emotiva historia del joven de 15 años que cubrió la final de Copa Libertadores desde el Cerro de Lima

    ¿Culpa a los hinchas?: Leao Butrón y su polémica opinión sobre la salida de Hernán Barcos
    Alianza Lima

    ¿Culpa a los hinchas?: Leao Butrón y su polémica opinión sobre la salida de Hernán Barcos

    Tras salir goleador en Corea del Sur: Lo que Alianza Lima tendría que pagar por Pablo Sabbag
    Alianza Lima

    Tras salir goleador en Corea del Sur: Lo que Alianza Lima tendría que pagar por Pablo Sabbag

    Alianza y Universitario en nueva pelea, los dos quieren al mismo delantero
    Liga 1

    Alianza y Universitario en nueva pelea, los dos quieren al mismo delantero

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

    +18 jugar con responsabilidadGordon Moody
    Better Collective Logo