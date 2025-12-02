Alianza Lima decidió el futuro de Alessandro Burlamaqui, el radical giro que cambia todo para el 2026

Alianza Lima tomó una decisión clave respecto al futuro de Alessandro Burlamaqui. Tras varias semanas de análisis interno, el club blanquiazul definió que el mediocampista no formará parte del plan principal del equipo de cara al cierre del año. La señal fue clara: Néstor “Pipo” Gorosito no lo convocó para el decisivo partido ante Sporting Cristal.

El comando técnico considera que Burlamaqui no logró consolidarse en la competencia por el mediocampo, una zona donde jugadores como Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pedro Aquino y hasta Sergio Peña han mostrado un nivel más estable. Esto llevó a Néstor Gorosito a optar por un perfil distinto, relegando al volante dejándolo sin minutos en el tramo final de la temporada.

Con este panorama, Alianza Lima proyecta un giro radical para el 2026: Burlamaqui pasaría a ser suplente fijo o, en el escenario más probable, sería cedido a préstamo a otro club de la Liga 1. La dirigencia busca que sume continuidad, algo que no ha podido conseguir en Matute y que pueda recuperar el nivel que mostró en sus primeros partidos.

El préstamo permitiría que Burlamaqui gane rodaje competitivo y tras ello evaluar si puede reinsertarse en el futuro como un mediocampista útil dentro del plantel principal. En Alianza creen que aún tiene condiciones, pero que necesita un entorno donde pueda jugar sin la presión inmediata de rendir al máximo.

Alessandro Burlamaqui con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Alessandro Burlamaqui seguirá en Alianza Lima?

En La Victoria ya trabajan en el armado del mediocampo para el próximo año y la situación de Burlamaqui confirma que el proceso de reestructuración continúa. Su futuro dependerá de las propuestas que lleguen en las próximas semanas, aunque todo indica que en el 2026 no será protagonista en Alianza Lima.

Si bien ahora mismo no está lesionado, el técnico Néstor Gorosito prefiere no emplearlo para el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, duelo que se jugará hoy desde las 8:00 PM en el estadio Nacional.

¿Cuánto dinero gana Alessandro Burlamaqui?

Alessandro Burlamaqui gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport.

¿Hasta cuándo Alessandro Burlamaqui tiene contrato con Alianza Lima?

Alessandro Burlamaqui tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Alessandro Burlamaqui no fue convocado por Néstor Gorosito para el partido ante Sporting Cristal.

Alianza Lima planea ceder a préstamo a Burlamaqui a otro club de la Liga 1 en 2026.

El mediocampista sería cedido para que gane continuidad y recupere su nivel en otro entorno.

