La vez que Javier Rabanal opinó sobre la hinchada de Universitario y el Monumental: “Para el futbolista…”

Universitario de Deportes está llevando a cabo una búsqueda detallada para escoger a su próximo entrenador tras la salida de Jorge Fossati. Entre los posibles candidatos figura Javier Rabanal, uno de los entrenadores más destacados del fútbol sudamericano.

Bajo ese contexto, llamó la atención una situación especial. Y es que en su última visita a la capital, el técnico llenó de elogios a los hinchas del cuadro ‘crema’ y también al estadio Monumental.

La vez que Javier Rabanal elogió a Universitario

En medio del interés por su posible llegada, es importante recordar que Javier Rabanal ya tuvo la oportunidad de visitar el estadio Monumental. Esto ocurrió en la presente temporada, cuando Independiente del Valle, su aún equipo, disputó la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En aquella ocasión, el estratega español ya había señalado que se trataba de un recinto deportivo sumamente imponente, con un ambiente complicado de enfrentar.

“El público aquí aprieta. (El Monumental) Es de los campos, de todos los que he visitado, que más aprieta. Para el futbolista es difícil escapar de esa presión“, expresó en su momento el DT de 46 años.

¿Quién es Javier Rabanal?

Javier Rabanal inició su trayectoria profesional a una edad temprana, pasando por distintos clubes del fútbol español como Regla C.F., San Gerardo C.F., C.D. Laguna, U.D. Esperanza, Atlético Pinar, C.D. Candela, U.D. Las Zocas, U.D. Los Llanos, Atlético Victoria y Atlético Restinga. Además, sumó experiencia internacional en la Futuro Soccer Academy de Canadá y en Leyi Academy de China.

Además, se desempeñó como jefe de metodología en el Willem II para las categorías Sub-19 y Sub-21 en los Países Bajos, y trabajó como segundo entrenador en el PSV Eindhoven. En los últimos años, estuvo al mando de Independiente Juniors y del IDV en Ecuador.

Así juegan los equipos de Javier Rabanal

El estilo de juego de Javier Rabanal combina la influencia del fútbol europeo con la identidad formativa de Independiente del Valle, institución reconocida por su énfasis en el desarrollo de jóvenes promesas.

A juzgar por su etapa en IDV, Rabanal suele inclinarse por esquemas como el 3-5-2, ya que le ofrecen un buen balance entre solidez defensiva y proyección ofensiva, además de facilitar el dominio de la posesión y del centro del campo.

Habitualmente, sus equipos apuestan por una presión alta constante, buscando recuperar la pelota lo antes posible en territorio rival para provocar desajustes en la defensa contraria.

El interés surge después de que Javier Rabanal visitara el Estadio Monumental esta temporada, cuando Independiente del Valle enfrentó a Universitario por la Copa Libertadores.