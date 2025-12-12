En menos de 24 horas: Universitario tiene al elegido para reemplazar a Jorge Fossati de cara a la temporada 2026

Jorge Fossati ya es historia en Universitario de Deportes. Ayer por la noche se confirmó su salida de la institución merengue al no llegar a un acuerdo con la directiva y no han pasado ni 24 horas para que un candidato estelar ya esté en la mira como el elegido para reemplazar al estratega uruguayo. Hablamos de Javier Rabanal, entrenador español que actualmente milita en el fútbol ecuatoriano.

El director técnico de 46 años está ligado contractualmente a Independiente del Valle y cuando quizá muchos pensarían que sería complicado dejar las filas de un club con buenos proyectos a mediano y largo plazo, las últimas informaciones indican que estaría muy cerca de firmar por Universitario de Deportes. Ahora, existirían charlas que todavía tendrían que resolverse al respecto.

“Javier Rabanal tiene conversaciones avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. Si bien tiene contrato con Independiente del Valle hasta 2026, el DT español buscará hacer efectiva su cláusula de rescisión. Es gusto y elección de Álvaro Barco“; reveló el comunicador Enrique Vega a través de ‘X’ y señaló el agrado por parte del Director Deportivo.

Fuente: @enriquevega__

En Ecuador confirman que Javier Rabanal tiene todo acordado para ser DT de Universitario

Mientras que en el Perú todavía se expresa cierta cautela respecto al nuevo entrenador de Universitario de Deportes pensando en la temporada 2026 luego de la salida de Jorge Fossati, los medios deportivos en Ecuador vienen confirmando en las últimas horas que Javier Rabanal pasará a las filas merengues ya que se ejecutará la cláusula de salida que tiene en Independiente del Valle.

“Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario. Rescinde su contrato con IDV, pagando él mismo su cláusula de rescisión. Emiliano Papa será el nuevo entrenador del actual campeón ecuatoriano”; fue la información recogida por el periodista ecuatoriano Esteban Ávila Villagómez y que fue republicada en redes sociales el día de hoy por Carlos Univazo, destacado comunicador peruano.

Fuente: @Carlosu67

La trayectoria de Javier Rabanal como entrenador

Javier Rabanal, director técnico español de 46 años, empezó a dar sus primeros pasos como entrenador en escuelas formativas de Canadá y China. Luego de ello, trabajó en categorías menores de equipos en Europa, tales como Willem II y PSV Eindhoven, en donde por cierto luego pasaría a ser asistente técnico del histórico Ruud van Nistelrooy durante la temporada 2022-2023. En dicho club fueron capaces de conseguir la Copa y la Supercopa de Países Bajos.

Fuente: Onda Cero.

Recién a inicios del año 2024 fue que llegó a Ecuador para trabajar en Independiente Juniors, equipo filial de Independiente del Valle que compite en la Serie B. Empezó a ganarse un nombre y tomó el primer equipo en esta temporada 2025, en donde campeonó en la LigaPro y llegó a la semifinal de la Copa Sudamericana. Es decir, el ‘profe’ salió de abajo y ahora viene escalando.

