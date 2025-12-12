Los 2 equipos que podrían complicar a Alianza Lima con el fichaje de Federico Girotti: “Pidió salir si o si”

El nombre de Federico Girotti sigue siendo una de las grandes opciones de fichaje de Alianza Lima pensando en la temporada 2026. Si bien hay algunas informaciones en donde indican que las negociaciones están yendo por buen camino, recientemente se ha podido conocer que hay dos equipos en el continente que también están interesados en el atacante argentino.

En principio, es importante destacar que Federico Girotti todavía tiene contrato Talleres de Córdoba hasta diciembre del año 2026, con lo cual se espera una venta de su pase en algún porcentaje o en la totalidad del mismo. Eso sí, además del interés concreto por parte de la directiva de Alianza Lima, se pudo revelar que desde la Liga MX y la MLS de los Estados Unidos lo están buscando.

“Federico tiene 2 años de contrato. Pidió salir sí o sí de Talleres y por lo pronto hay una oferta de Alianza Lima, otra de un equipo de México y uno de la MLS. Solo sale vendido y nos quedamos con el 50 % de su pase”; fue le declaración de Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, respecto a las posibilidades de fichaje con las que Federico Girotti cuenta en la actualidad.

Fuente: @machitocasas

Federico Girotti no sería 100% titular si se concreta su llegada a Alianza Lima

Cuando normalmente un delantero extranjero llega al fútbol peruano, se supone que lo hace para ser titular a como de lugar y rápidamente marcar la diferencia, más aún cuando en el papel ahora Alianza Lima compraría un buen porcentaje del pase de Federico Girotti. Bueno, en esta ocasión no sería de tal manera por la competencia que encontraría en el actual plantel victoriano.

Sabiendo que Paolo Guerrero está más vigente que nunca a sus 41 años y que podría ser llamado a comandar el ataque de Alianza Lima, no perdamos de vista que el fichaje de Luis Ramos está muy cerca de concretarse, en realidad de anunciarse en las redes sociales del club. Es así que el ‘9’ argentino no la tendría tan fácil que digamos en Matute y deberá pelear por un lugar en la titularidad.

El día que Federico Girotti anotó un doble frente a Alianza Lima en Matute

El pasado 22 de abril de este año 2025, en el marco de la fecha 3 del Grupo de la Copa Libertadores, Alianza Lima derrotó 3-2 a Talleres de Córdoba en un verdadero partidazo jugado en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En aquel partido, Federico Girotti marcó por duplicado y puso el empate a dos momentáneo, con lo cual es muy probable que dejó una huella en la directiva.

