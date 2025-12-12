Ante los intereses de Sporting Cristal y Alianza Lima: se reveló cuál es el motivo que frena el regreso de Luis Advíncula a Liga 1

No hay ninguna duda de que el futuro de Luis Advíncula es una de las novedades que más interés genera en el país, sobre todo cuando equipos como Sporting Cristal y Alianza Lima se muestran como principales opciones para repatriarlo. Ahora, antes de que finalice el año 2025, hay novedades y podemos ir adelantando que, por ahora, no se movería de las filas de Boca Juniors.

Teniendo en cuenta que Luis Advíncula perdió espacio en el equipo titular de Boca Juniors desde mitad de la presente temporada y que a la vez su vínculo contractual todavía termina en diciembre del 2026, cualquiera pensaría que el momento de regresar a la Liga 1 está muy cercano. Esto no es así y vamos a conocer algunos detalles al respecto.

De acuerdo a informaciones desde la interna de ‘Bolavip‘, hemos podido conocer que el panorama es muy parecido al de antes: Luis Advíncula no se va Boca Juniors y el aspecto económico tiene bastante que ver ya que ningún club peruano está en la capacidad de pagarle al menos la mitad del salario que actualmente percibe en el fútbol argentino, así que queda descartado.

¿Cuándo podría darse el regreso de Luis Advíncula al fútbol peruano?

Sabiendo que por ahora es muy complicado que realmente Luis Advíncula pueda salir de Boca Juniors de cara a la temporada 2026 para volver al fútbol peruano, surge la interrogante de cuándo sería el momento ideal en que pueda ser repatriado, ya sea por Sporting Cristal o por Alianza Lima. Se ha podido conocer que apenas termine con su vínculo en Argentina, el camino quedaría libre.

Y es que el aspecto económico tiene mucho que ver en esta situación. Con 35 años de edad y, muy probablemente, con su último contrato en el exterior, el ‘Rayo‘ quedaría preparado para tomar la mejor decisión para su carrera. Es ahí en donde recién entrarían las negociaciones con las directivas del Rímac y de Matute, esperando la decisión final del entorno más cercano del defensor.

El motivo por el que Luis Advíncula se inclinaría por Sporting Cristal en lugar de Alianza Lima

Si bien Alianza Lima cuenta con mayor poder económico durante los últimos años a diferencia de Sporting Cristal, no podemos perder de vista que Luis Advíncula es hincha de los colores celestes y siempre lo ha evidenciado. Esta razón podría ser determinante para que el lateral derecho opte por regresar al Rímac y no probar suerte en Matute, por más que desde la directiva íntima tengan más chances de persuadirlo de cara a un futuro cercano.

