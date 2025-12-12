Es tendencia:
Alianza Lima

Luis Ramos aclaró rumores sobre su fichaje por Alianza Lima: “Es un club muy grande”

El delantero nacional no se guardó nada y habló sobre su llegada al cuadro 'blanquiazul'. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Luis Ramos será nuevo jugador de Alianza Lima.
© Gemini - Composición BolavipLuis Ramos será nuevo jugador de Alianza Lima.

Alianza Lima continúa fortaleciendo su plantilla con incorporaciones de gran calidad para pelear por el título de la Liga 1 2026. Entre sus nuevos refuerzos destaca Luis Ramos, quien se convierte en la quinta contratación del equipo tras su etapa en América de Cali.

En medio de su posible llegada a La Victoria, el delantero nacional no pudo evitar mostrar su entusiasmo por sumarse al cuadro ‘blanquiazul’ de cara a la próxima temporada.

Luis Ramos se mostró emocionado por llegar a Alianza Lima

En diálogo con ‘Canal N’, Luis Ramos expresó su alegría por la posibilidad de fichar por Alianza Lima y darle un nuevo impulso a su carrera. Antes de oficializarse el acuerdo, el ‘9’ contó que la directiva se comunicó con su representante y se mostró muy emocionado por la oportunidad.

Se comunicaron con mi empresario, es una linda oportunidad. No se le cierra las puertas a nadie y más a Alianza, que es un club muy grande y se respeta mucho. Esperemos que se dé buenas conversaciones y en un momento poder llegar”, señaló.

De igual manera, el exdelantero del América de Cali mencionó que Alianza ya había mostrado interés en él anteriormente, motivo por el cual decidió aceptar la propuesta y defender los colores del club.

Hace mucho tiempo creo que Alianza quería que yo pueda llegar y la predisposición mía era que en un momento pueda llegar y vestir los colores de Alianza”, sentenció.

Luis Ramos habló sobre su posible fichaje con Alianza Lima. Foto: Fútbol en América
¿Hasta cuándo firmó contrato con Alianza Lima?

Según se pudo conocer, la directiva de Alianza Lima le ofreció a Luis Ramos un contrato amplio para poder garantizar su continuidad y aportes ofensivos en el equipo.

El vínculo será por tres temporadas, con la posibilidad de una futura transferencia que beneficie a la institución. De esta manera, el delantero tendrá la oportunidad de mostrar todo su talento hasta finales de 2028.

Sus números en América de Cali

Luis Ramos participó en 50 partidos entre la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, anotando 13 goles en total. Su desempeño fue destacado, especialmente considerando que se trató de su primera experiencia jugando fuera del país.

DATOS CLAVES

  • Luis Ramos se convierte en la quinta incorporación de Alianza Lima para la Liga 1 2026.
  • Luis Ramos firmó un contrato por tres temporadas con Alianza Lima, con un vínculo hasta finales de 2028.
  • Luis Ramos expresó su entusiasmo por la oportunidad de fichar por Alianza Lima, un club “muy grande que se respeta mucho”.
