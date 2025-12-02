Rebagliati liquidó a Pedro Aquino, la ácida crítica contra el volante de Alianza Lima: “Se lo han comido”

El periodista deportivo Diego Rebagliati no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra Pedro Aquino, actual volante de Alianza Lima. En su análisis, el comentarista mostró sorpresa por el bajo rendimiento del mediocampista blanquiazul, quien llegó como uno de los fichajes más importantes de la temporada, pero no ha logrado consolidarse como titular.
Rebagliati fue directo al señalar que esperaba mucho más de Pedro Aquino: “Me sorprende. Pensé que, con cuatro meses entrenando, nadie lo sacaba del equipo”, afirmó durante su última participación en Movistar Deportes y luego de confirmarse que no sería titular en el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal.
Lo más llamativo de su comentario fue la comparación con Jesús Castillo, quien se ganó un lugar en el once del partido de hoy entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Rebagliati destacó que el joven mediocampista ha mostrado mejor nivel. “Jesús Castillo se lo ha comido”, dijo tajantemente, dejando claro que Castillo hoy ofrece más equilibrio que Aquino.
Además, Rebagliati también apuntó a un problema estructural dentro de Alianza Lima y la necesidad urgente de un trabajo físico más profundo. “Necesitan una pretemporada a gritos”, añadió sugiriendo que la falta de preparación ha afectado no solo a Aquino, sino al rendimiento colectivo del equipo, como por ejemplo Sergio Peña.
Los números de Pedro Aquino con Alianza Lima en el 2025
En la Liga 1 2025, Pedro Aquino ha jugado un total de 9 partidos con Alianza Lima, siendo titular en 5 de ellos. Además, anotó 2 goles, tiene un promedio de 42 toques por partido y una precisión del 86% de los pases.
ver también
Alianza Lima vs. Sporting Cristal hoy, Gorosito sorprende a todos y arriesga su puesto con esta alineación titular
En general, la página Sofascore le da un puntaje de 6.94 a Pedro Aquino. Esto en lo que es la Liga 1 2025, pues en la Copa Sudamericana le da una puntuación de 6.80 por sus dos partidos disputados.
Pedro Aquino con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
¿Hasta cuándo Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima?
Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima hasta junio del 2026, según la información oficial de Transfermarkt.
¿Cuánto dinero gana Pedro Aquino?
Pedro Aquino gana 50 mil dólares, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que su sueldo por temporada es de 600 mil dólares.
Datos claves
- El periodista Diego Rebagliati criticó el bajo rendimiento de Pedro Aquino en Alianza Lima.
- Rebagliati afirmó que Jesús Castillo ha mostrado mejor nivel y “se lo ha comido” a Aquino en la titularidad.
- Pedro Aquino lleva 9 partidos en la Liga 1 2025, con 5 titularidades, 2 goles y puntaje Sofascore de 6.94.