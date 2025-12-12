Es tendencia:
Junior vs. Tolima EN VIVO Y GRATIS por la final de la Liga BetPlay Vía Win Sports y Fútbol Libre: minuto a minuto

Junior y Tolima se enfrentan esta noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡El estadio listo y preparado!

A minutos del inicio de la primera final entre Junior y Tolima, así de imponente luce el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Image
¡Los convocados de Tolima!

Lucas González dispondrá de la siguiente nómina para visitar esta noche a Junior en Barranquilla.

Image

¡Los convocados de Junior!

Alfredo Arias contará con los siguientes para la final de hoy frente a Tolima.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Junior vs. Tolima!

Junior y Tolima se enfrentan esta noche por la final de ida de la Liga BetPlay y a continuación disfrutarás del minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Junior vs. Tolima por la final de la Liga BetPlay.
© Win Sports.Junior vs. Tolima por la final de la Liga BetPlay.

Junior y Tolima se ven las caras el día de hoy en el marco de la final de ida de la Liga BetPlay. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla será testigo de un atrapante encuentro que en la previa promete y mucho, así a continuación podrás disfrutar de todas las incidencias para que no te pierdas ningún detalle dentro de los 90 minutos de juego.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Junior perdió 2-1 ante Medellín, venció 2-1 a América de Cali, derrotó 2-1 a Atlético Nacional, igualó 1-1 frente al mismo rival, empató 1-1 ante América de Cali y derrotó 1-0 a Medellín. Por otro lado, Tolima venció 1-0 a Fortaleza, empató 0-0 frente a Bucaramanga, triunfó 1-0 contra Santa Fe, venció 2-1 de visita al mismo rival, igualó 0-0 frente a Bucaramanga y ganó 0-1 ante Fortaleza.

¿A qué hora juegan Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay?

  • 20:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 21:00 | Bolivia y Venezuela
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 02:00 | España (sábado 13-12)

¿Dónde ver Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay?

  • Win Sports+
  • Win Play
  • RCN
renato pérez
Renato Pérez
