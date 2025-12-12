Junior vs. Tolima EN VIVO Y GRATIS por la final de la Liga BetPlay Vía Win Sports y Fútbol Libre: minuto a minuto

Junior y Tolima se enfrentan esta noche por la final de ida de la Liga BetPlay y a continuación disfrutarás del minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

A minutos del inicio de la primera final entre Junior y Tolima, así de imponente luce el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Junior y Tolima se ven las caras el día de hoy en el marco de la final de ida de la Liga BetPlay. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla será testigo de un atrapante encuentro que en la previa promete y mucho, así a continuación podrás disfrutar de todas las incidencias para que no te pierdas ningún detalle dentro de los 90 minutos de juego.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Junior perdió 2-1 ante Medellín, venció 2-1 a América de Cali, derrotó 2-1 a Atlético Nacional, igualó 1-1 frente al mismo rival, empató 1-1 ante América de Cali y derrotó 1-0 a Medellín. Por otro lado, Tolima venció 1-0 a Fortaleza, empató 0-0 frente a Bucaramanga, triunfó 1-0 contra Santa Fe, venció 2-1 de visita al mismo rival, igualó 0-0 frente a Bucaramanga y ganó 0-1 ante Fortaleza.

¿A qué hora juegan Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay?

20:00 | Perú, Colombia y Ecuador

21:00 | Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

02:00 | España (sábado 13-12)

¿Dónde ver Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay?