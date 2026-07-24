Alianza Lima declaró “intransferible” a un jugador ante el llamado de un club grande de Sudamérica

Equipo grande de Sudamérica tentó a este jugador de Alianza Lima. Pero el cuadro blanquiazul, les respondió que es futbolista intransferible.

Las alarmas de retención se encendieron en Matute ante una sorpresiva ofensiva internacional. Un poderoso cuadro de la región intentó mover sus fichas para arrebatarle a Alianza Lima a uno de sus referentes ofensivos más cotizados.

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Alianza Lima defendió a su futbolista

La propuesta internacional buscaba sacar al atacante de La Victoria para sumarlo de inmediato a sus filas. Sin embargo, la dirigencia blanquiazul rechazó de plano cualquier posibilidad de traspaso y cortó de raíz el interés extranjero.

Alianza Lima presentó en diciembre del año pasado a Luis Ramos. (Foto: X).

En el seno victoriano consideran que el futbolista es un pilar fundamental para cumplir los objetivos del año. Por ello, la postura institucional fue tajante: el jugador no se mueve del equipo bajo ningún término o condición planteada.

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El gigante sudamericano que buscó a Luis Ramos

El club que intentó dar el golpe en el mercado fue el América de Cali. La escuadra colombiana contactó formalmente al entorno del club para consultar la viabilidad de un préstamo por el delantero Luis Ramos.

La noticia de la gestión fallida fue revelada en Colombia por el periodista Jay Moreno. El comunicador dio detalles precisos sobre cómo la directiva peruana le bajó el pulgar de inmediato a la solicitud del cuadro ‘escarlata’:

“América de Cali en su momento preguntó por Luis Ramos para un préstamo. Hoy, desde Alianza Lima, la respuesta es: el delantero es intransferible. Tiene contrato hasta el 12 de 2028. Lo tenían y lo dejaron ir”, precisó el periodista colombiano Jay Moreno.

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Esta no habría sido la primera experiencia del atacante en tierras cafeteras. Luis Ramos ya sabe lo que es vestir la camiseta del América de Cali, club en el que militó en el pasado antes de consolidar su carrera en el balompié peruano.

Un pasado en Cusco FC y un contrato a largo plazo

Posterior a su paso por el fútbol colombiano, el ariete brilló con luz propia defendiendo la camiseta de Cusco FC. Su notable cuota goleadora en el cuadro cusqueño motivó a Alianza Lima a concretar la compra definitiva de su pase.

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Hoy en día, el proyecto deportivo íntimo lo tiene como una pieza clave para el presente y el futuro. Con un contrato firmado hasta diciembre de 2028, la directiva de Matute se asegura blindar a su goleador ante las miradas del fútbol internacional.

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