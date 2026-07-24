André Carrillo define su futuro en Brasil y se aleja de Alianza Lima

André Carrillo tiene dos opciones sobre la mesa para continuar su carrera. Su situación en Corinthians no está del todo clara. ¿Puede volver al Perú?

André Carrillo vive una situación poco cómoda en Corinthians. Para el entrenador Fernando Diniz no es una opción como titular, a pesar de que le ha dado minutos en cancha. Con el final de su contrato para diciembre de este 2026 en el Timão, debe definir su futuro profesional.

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En este sentido, el periodista José Varela informó, a través de una publicación en su cuenta de X (@theatharis), que André Carrillo tiene dos escenarios para su futuro inmediato. Sin embargo, en ninguno de ellos contempla la posibilidad de volver a Alianza Lima o al Perú.

Según la fuente citada, ‘La Culebra’ quiere seguir su carrera en el fútbol brasileño. Las dos opciones que contempla son: su continuidad en Corinthians con un nuevo contrato o jugar en otro club de Brasil.

André Carrillo quiere seguir en Brasil (X @theatharis).

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André Carrillo quiere seguir en Brasil

André Carrillo, actualmente, es una fija desde el banco de suplentes en los partidos de Corinthians. De hecho, sólo suma 713 minutos disputados en 15 partidos de la Série A del Brasileirão. En el último partido ante Remo, donde el Timão ganó 3-0, ingresó desde el banquillo y jugó sólo 17 minutos.

Por lo tanto, en este equipo, el mediocampista peruano de 35 años no es prioridad y éste puede ser un punto que le juegue en contra para una eventual renovación de contrato. Por el momento, no hay tal oferta y hay que ver si llega, de momento.

La segunda opción contempla que algún equipo brasileño decida confiar en su experiencia y le haga un ofrecimiento formal para la temporada 2027. Por ahora, no han trascendido clubes de ese país que quieran contar con sus servicios, pero podría haber novedades en los próximos meses, más llegando al final de año.

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¿Volverá André Carrillo a Alianza Lima o al fútbol peruano?

La decisión de seguir en Brasil, indudablemente, atenta contra cualquier sueño que surja desde Alianza Lima por contar con sus servicios. Por lo tanto, el regreso de Carrillo al Perú deberá esperar, en todo caso, a la temporada 2028 o más adelante.

No obstante, estos planes pueden cambiar si resulta que ‘La Culebra’ no cuente con ofertas del fútbol brasileño para fines de 2026. Si esto pasa, se abre el panorama y la opción del Perú ya no sería remota, pero la información de Varela destaca que volver a su país de origen no es prioridad.

DATOS CLAVE

André Carrillo finaliza su contrato con Corinthians en diciembre de 2026 .

finaliza su contrato con en . Registra 713 minutos jugados en 15 partidos de la Série A .

jugados en de la . Descarta volver a Alianza Lima para continuar en el fútbol brasileño.