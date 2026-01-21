Inter Miami ya tiene todo listo para su histórica llegada al Perú, donde enfrentará a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026. El club estadounidense aterrizará en Lima este viernes 23 de enero, aunque la hora exacta del vuelo se mantiene en estricta reserva por temas de seguridad y logística.

El dato que más llama la atención es que el equipo de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez no tiene previsto realizar ningún entrenamiento en territorio peruano antes del partido. La delegación llegaría directamente a concentrarse y esperará el día del encuentro sin sesiones abiertas ni trabajos en cancha.

Esta decisión responde a un plan estratégico del cuerpo técnico del Inter Miami, que busca cuidar a sus figuras, evitar sobrecargas y reducir cualquier riesgo físico antes de un compromiso que, aunque es amistoso, tendrá una exigencia alta por el ambiente y la expectativa.

Para Alianza Lima, el contexto no pasa desapercibido. En Matute saben que enfrentarán a un rival de jerarquía mundial, incluso sin rodaje previo en Lima, lo que convierte el choque en un evento de máxima exposición internacional para el club blanquiazul.

Alianza Lima vs. Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026

La Noche Blanquiazul, que se jugará este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva, promete ser uno de los espectáculos más grandes que haya vivido el fútbol peruano, con tribunas llenas y una atención mediática sin precedentes.

Con todo listo, Lima se prepara para recibir a un Inter Miami rodeado de misterio, figuras de élite y una logística hermética. La cuenta regresiva ya empezó y el país entero espera el pitazo inicial de una noche que promete quedar en la historia.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Inter Miami?

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 y se estima que el partido inicie sobre las 9:00 PM en el estadio de Matute.

¿En qué canal se verá el partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Latina en señal abierta y L1 MAX en señal cerrada. Además, también tendrás los detalles en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Datos claves

Inter Miami llega a Lima este viernes 23 de enero para enfrentar a Alianza Lima.

Lionel Messi y el equipo no realizarán ningún entrenamiento previo en territorio peruano.

La Noche Blanquiazul se jugará el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

