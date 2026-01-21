Es tendencia:
Ya es oficial: el canal que transmitirá el Alianza Lima vs. Inter Miami y nadie se lo quiere perder

En un giro sobre la Noche Blanquiazul 2026, se conoció que un nuevo canal de televisión transmitirá el Alianza Lima vs. Inter Miami.

Por Aldo Cadillo

El canal para ver el Alianza Lima vs. Inter Miami.
© Gemini IA.El canal para ver el Alianza Lima vs. Inter Miami.

L1 MAX dio el golpe mediático del año al confirmar que transmitirá la Noche Blanquiazul 2026, el evento donde Alianza Lima presentará oficialmente a su plantel y que tendrá un condimento histórico: el amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

La noticia sacudió al fútbol peruano. No solo se trata de una presentación tradicional, sino de un espectáculo sin precedentes en el país, con una puesta en escena que promete romper todos los récords de audiencia. L1 MAX anunció una cobertura nunca antes vista en la televisión peruana, con cámaras especiales, contenidos exclusivos y una producción de nivel internacional.

En lo deportivo, la expectativa es máxima. Alianza Lima mostrará a sus nuevas figuras, entre ellas Federico Girotti, uno de los fichajes más ilusionantes del mercado, y al eterno goleador Paolo Guerrero, quien llega como el gran referente del vestuario. La Noche Blanquiazul será el primer gran termómetro del proyecto 2026.

Pero el verdadero imán es el rival. Inter Miami aterriza en Matute con sus estrellas, encabezadas por Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en un choque que ya es considerado uno de los eventos futbolísticos más importantes que se hayan jugado en territorio peruano en la última década.

Imagen
Alianza Lima se alista para la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima vs. Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026

La Noche Blanquiazul 2026 se perfila como un espectáculo histórico, donde Alianza Lima, Inter Miami y L1 MAX unirán fuerzas para ofrecer una noche que quedará grabada en la memoria del hincha y en la historia del fútbol peruano.

La transmisión de L1 MAX promete mostrar cada detalle: desde el show inicial, la presentación uno por uno del plantel, hasta el pitazo final del amistoso internacional. Todo estará acompañado de análisis, entrevistas y acceso total a los protagonistas, elevando el estándar de las coberturas deportivas en el Perú.

Imagen
L1 MAX pasará la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: L1 MAX)

¿En qué canal pasarán la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 será transmitida por L1 MAX este sábado 24 de enero.

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 será transmitida este sábado 24 de enero por la señal oficial de L1 MAX.

Datos claves

  • L1 MAX transmitirá la Noche Blanquiazul 2026 entre Alianza Lima e Inter Miami.
  • Lionel Messi jugará con Inter Miami este sábado 24 de enero en Matute.
  • Alianza Lima presentará a Paolo Guerrero y Federico Girotti como figuras del plantel.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
