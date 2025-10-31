Se reveló qué jugadores no seguirán en Alianza Lima la próxima temporada tras perder el título

Alianza Lima comenzó el proceso de reestructuración de su plantel tras ver cómo Universitario se consagró tricampeón del fútbol peruano en 2025. Ante dicho escenario, la directiva ‘blanquiazul’ ya trabaja en una serie de modificaciones importantes con miras a la próxima temporada, en la que afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores, y decidió prescindir de dos futbolistas para la campaña venidera.

El cuadro ‘íntimo’ es consciente de la necesidad de reaccionar y conformar un plantel competitivo, con el claro objetivo de volver a luchar por el campeonato y conquistar el título nacional en 2026, poniendo fin a la hegemonía ‘crema’.

Los dos jugadores que no seguirán en Alianza Lima

En la más reciente edición del programa ‘L1 Radio’, la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez dio a conocer información sobre la conformación del plantel de Alianza Lima para la próxima temporada.

Bajo ese contexto, dio a conocer que la dirigencia del club ya habría tomado la decisión de prescindir de dos jugadores importantes: Ricardo Lagos y Matías Succar.

De acuerdo con la comunicadora, quien sigue de cerca la actualidad del equipo de Néstor Gorosito, la salida del lateral izquierdo sería definitiva, mientras que el delantero tendría la posibilidad de irse a préstamo con el objetivo de sumar más minutos.

“De los nacionales, Ricardo Lagos no seguirá y a Matías (Succar) lo pueden prestar. A Miguel Trauco le están buscando competencia, porque se va ‘Richi'”, reveló Rodríguez.

¿Hasta cuándo es el contrato de ambos jugadores con Alianza Lima?

Según información de Transfermarkt, el contrato de Ricardo Lagos culmina a fines de 2025, y la directiva habría decidido no renovarlo. En cambio, Matías Succar tiene vínculo con el club hasta 2027, por lo que la opción más probable sería cederlo a préstamo.

Ambos jugadores registraron pocos minutos en la temporada, siendo utilizados principalmente como suplentes y, en varios casos, quedando fuera de las convocatorias.

Lagos participó en 21 partidos, acumulando 1,061 minutos y marcando un solo gol. En tanto, Matías Succar también disputó 21 encuentros, con 431 minutos en cancha, sin registrar goles ni asistencias.

