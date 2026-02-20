Sorpresa total en Alianza Lima de cara al duelo ante Sport Boys, luego de conocerse la lista oficial de convocados para la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

El extremo peruano Kevin Quevedo no fue incluido en la nómina, pese a encontrarse en perfectas condiciones físicas, lo que generó sorpresa entre los hinchas y el entorno íntimo.

La decisión pasó exclusivamente por el técnico argentino Pablo Guede, quien optó por dejar fuera al atacante sin que hasta el momento se conozcan los motivos oficiales de la determinación.

Por ahora, en La Victoria reina el hermetismo sobre el caso, mientras crecen las interrogantes en la previa de un partido clave para el cuadro blanquiazul, que necesita recuperar terreno en la Liga 1.

Los que regresan, las bajas y los no convocados en Alianza vs. Boys. (Foto: Momento Deportivo)

¿Por qué Kevin Quevedo quedó fuera del Alianza vs. Boys?

Todavía no se conocen las razones por las que el técnico Pablo Guede dejó a Kevin Quevedo fuera del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Más todavía al saber que no presenta lesiones y, en ese caso, todo sería por una decisión del estratega argentino.

Habrá que esperar si en las próximas horas el comando técnico brinda explicaciones o si se trata de una medida netamente futbolística dentro de la planificación del encuentro.

Kevin Quevedo jugando para Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

Alianza Lima juega ante Sport Boys este viernes 20 de febrero desde las 8:00 PM en partido válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. También puedes seguir el cotejo gratis y online por el celular e internet en Bolavip Perú.

Datos claves

Kevin Quevedo quedó fuera de la convocatoria de Alianza Lima para la fecha 4.

El técnico Pablo Guede excluyó al extremo peruano por una decisión técnica exclusiva.

