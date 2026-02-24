Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Con hat-trick de Sorloth, Atlético de Madrid goleó 4-1 a Brujas y se clasificó a octavos de final de la Champions League: goles y resumen

Tras el 3-3 en la ida, el 'Atleti' goleó para la clasificación. Sörloth, la gran figura con un hat-trick. Espera por Liverpool o Tottenham.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Alexander Sörloth fue la figura indiscutida del partido de vuelta.
© Getty ImagesAlexander Sörloth fue la figura indiscutida del partido de vuelta.

Atlético de Madrid goleó 4-1 ante Brujas con el hat-trick de Alexander Sörloth y el gol de Johnny Cardoso en el partido de vuelta de la UEFA Champions League 2025-26. El Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid fue el escenario de este duelo. Gracias al empate 3-3 en la ida, se aseguró el pase a los octavos de final donde espera por Liverpool o Tottenham.

El ‘Atleti’ se jugaba una parada importante en esta temporada. Una eliminación de la Champions League hubiese sido un fracaso para Diego Simeone y, más, en esta instancia. Por su parte, el conjunto azul y negro no pudo repetir su llegada a octavos de final, tal como sucedió en la edición anterior (en dicha instancia quedó afuera ante Aston Villa).

Alexander Sörloth fue la gran figura del partido con su hat-trick. Inició la cuenta con un gol al minuto 23 para el 1-0 tras un balón largo de Jan Oblak y una floja respuesta de Simon Mignolet. Luego, en el segundo tiempo, con el partido ya 2-1 (por el gol de Johnny Cardoso), se destapó con dos goles más para sentenciar la clasificación a octavos.

Fue un buen trabajo del ‘Atleti’, sobre todo, en el segundo tiempo ante un Brujas, que se quedó cuando había hecho una buena primera mitad. El gol de Joel Ordóñez parecía emparejar el trámite y complicar al local, pero logró resolverlo con contundencia. Ahora, a esperar el sorteo.

Goles y resumen del Atlético de Madrid 4-1 Brujas

Las alineaciones para Atlético de Madrid vs. Brujas

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

BRUJAS: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen; Carlos Forbs, Christos Tzolis y Nicolò Tresoldi. DT: Ivan Leko.

Así fue el minuto a minuto del Atlético de Madrid 4-1 Brujas

Publicidad

¡FINAL DE PARTIDO!

Atlético de Madrid goleó 4-1 a Brujas con hat-trick de Alexander Sorloth. Así, se clasificó a los octavos de final donde espera por Liverpool o Tottenham.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 3-1 PARA EL HAT-TRICK DE SORLOTH

Tweet placeholder

41' ST: ¡GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!

Alexander Sörloth completa el hat-trick para el 4-1.

40' ST: AMONESTACIONES EN ATLÉTICO DE MADRID Y BRUJAS

Marcos Llorente y Romeo Vermant fueron amonestados tras un cruce entre sí.

37' ST: CAMBIOS EN ATLÉTICO DE MADRID Y BRUJAS

En Atlético de Madrid se retiraron Giuliano Simeone y Johnny Cardoso para los ingresos de José María Giménez y Rodrigo Mendoza.

En Brujas, por su parte, terminó el partido para Joaquin Seys y Christos Tzolis. Entraron Félix Lemaréchal y Gustaf Nilsson

Publicidad

VIDEO: ASÍ FUE EL DOBLETE DE SÖRLOTH PARA EL 3-1

Tweet placeholder

31' ST: ¡GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!

Alexander Sörloth anotó el 3-1 del Atlético de Madrid.

26' ST: RECLAMARON PENAL EN BRUJAS

Tzolis estuvo cerca del remate, pero se deshizo del balón y fue bajado. Se reclamó penal, pero desde el VAR coincidieron con la opinión del árbitro, en que no hubo falta.

24' ST: CAMBIOS EN ATLÉTICO DE MADRID

Se fueron del campo Álex Baena y Koke y fueron reemplazados por Ademola Lookman y Nahuel Molina.

20' ST: CAMBIOS EN BRUJAS

Se retiraron Hugo Vetlesen y Nicolè Tresoldi en lugar de Mamadou Diakhon y Romeo Vermant.

Publicidad

13' ST: CAMBIO EN ATLÉTICO DE MADRID

Se fue del campo Julián Álvarez. Ingresó en su lugar Antoine Griezmann.

12' ST: CABEZAZO DE SORLOTH

Cabezazo de Alexander Sörloth, solo dentro del área. El balón lo controló Simon Mignolet.

7' PT: ¡TZOLIS PROBÓ DE LEJOS!

Christos Tzolis remató desde fuera del área. Controló bien Jan Oblak.

2' ST: ¡GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!

Johnny Cardoso convirtió el 2-1 con un gran remate desde fuera del área.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Comenzó el complemento de Atlético de Madrid 1-1 Brujas.

Publicidad

¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!

Atlético de Madrid y Brujas igualan 1-1 con goles de Alexander Sörloth y el ecuatoriano Joel Ordóñez.

VIDEO: ASÍ FUE EL 1-1 DE ORDÓÑEZ PARA BRUJAS

Tweet placeholder

44' PT: RESPUESTA DE OBLAK

Definición débil de Hugo Vetlesen dentro del área. Atrapó Jan Oblak, sin problemas.

41' PT: AMONESTACIÓN EN BRUJAS

Joel Ordóñez, amonestado en Brujas por una fuerte infracción a Álex Baena.

38' PT: ¡ATAJADÓN DE OBLAK!

Jan Oblak le sacó el gol a Hugo Verlesen con un cabezazo tremendo dentro del área.

Publicidad

36' PT: ¡GOL DE BRUJAS!

Joel Ordóñez, de cabeza, anotó el 1-1.

30' PT: CABEZAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ

Julián Álvarez apareció solo en el área y metió un cabezazo que se fue apenas afuera.

VIDEO: ASÍ FUE EL 1-0 DE SORLOTH PARA EL ATLETI

Tweet placeholder

23' PT: ¡GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!

Alexander Sörloth anotó el 1-0 tras una mala respuesta de Simon Mignolet.

13' PT: SIMEONE, LESIONADO

Mucho dolor en Giuliano Simeone, caído en el suelo. Se revisó por un posible penal tras un golpe inoportuno de Simon Mignolet. El árbitro Clément Turpin no cobró nada. El argentino se pudo levantar.

Publicidad

9' PT: MALA DE OBLAK Y REMATE SIN PROBLEMAS

Mala salida de Jan Oblak. Aleksandar Stankovic probó desde fuera del área y el arquero se recompuso para capturar el balón.

8' PT: BAENA, ARRIBA

Álex Baena, dentro del área, con una buena oportunidad. Su definición se fue por arriba del travesaño.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Atlético de Madrid y Brujas ya están jugando por el partido de vuelta.

SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

Atlético de Madrid y Brujas ya están en el campo del Riyadh Air Metropolitano. En minutos, arranca el partido.

CALENTAMIENTO PARA EL PARTIDO

Los jugadores de Atlético de Madrid y Brujas están en el calentamiento previo al partido.

Publicidad

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

  • ÁRBITRO PRINCIPAL: Clément Turpin (Francia)
  • ASISTENTES: Nicolas Danos (Francia) y Benjamin Pages (Francia)
  • CUARTO ÁRBITRO: Eric Wattellier (Francia)
  • ÁRBITRO VAR: Jérôme Brisard (Francia)
  • ASISTENTE VAR: Pol van Boekel (Países Bajos).

ASÍ FUE EL RECONOECIMIENTO DE CAMPO DE BRUJAS

Tweet placeholder

LAS NOVEDADES EN ATLÉTICO DE MADRID Y BRUJAS

Atlético de Madrid mete un par de cambios con respecto al equipo que empató en la ida. Ademola Lookman y Nahuel Molina salen del equipo e ingresan Johnny Cardoso para jugar en el mediocampo (Marcos Llorente, al lateral) y Álex Baena.

Brujas, por su parte, no juega con Raphael Onyedika por suspensión (acumulación de amarillas) e ingresa Hugo Vetlesen en su lugar. Además, en el extremo, se suma Carlos Forbs por Mamadou Diakhon.

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA ATLÉTICO DE MADRID VS. BRUJAS

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

BRUJAS: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen; Carlos Forbs, Christos Tzolis y Nicolò Tresoldi. DT: Ivan Leko.

ATLÉTICO DE MADRID Y BRUJAS BUSCAN UNA VICTORIA PARA CLASIFICAR

Atlético de Madrid y Brujas se enfrentan este martes en Madrid por un lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El ganador pasará a la instancia de los 16 mejores.

Publicidad
Hugo Avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga de España?
Fútbol europeo

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga de España?

Por qué no juegan Alexis Mac Allister ni Hugo Ekitiké para Liverpool hoy ante Atlético de Madrid
Champions League

Por qué no juegan Alexis Mac Allister ni Hugo Ekitiké para Liverpool hoy ante Atlético de Madrid

¿Juegan Bukayo Saka y Julián Álvarez? Alineaciones de Arsenal vs. Atlético de Madrid
Champions League

¿Juegan Bukayo Saka y Julián Álvarez? Alineaciones de Arsenal vs. Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver en vivo Newcastle vs. Atlético de Madrid, amistoso internacional 2025
Futbol Internacional

A qué hora y dónde ver en vivo Newcastle vs. Atlético de Madrid, amistoso internacional 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo