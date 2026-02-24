Atlético de Madrid goleó 4-1 ante Brujas con el hat-trick de Alexander Sörloth y el gol de Johnny Cardoso en el partido de vuelta de la UEFA Champions League 2025-26. El Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid fue el escenario de este duelo. Gracias al empate 3-3 en la ida, se aseguró el pase a los octavos de final donde espera por Liverpool o Tottenham.

El ‘Atleti’ se jugaba una parada importante en esta temporada. Una eliminación de la Champions League hubiese sido un fracaso para Diego Simeone y, más, en esta instancia. Por su parte, el conjunto azul y negro no pudo repetir su llegada a octavos de final, tal como sucedió en la edición anterior (en dicha instancia quedó afuera ante Aston Villa).

Alexander Sörloth fue la gran figura del partido con su hat-trick. Inició la cuenta con un gol al minuto 23 para el 1-0 tras un balón largo de Jan Oblak y una floja respuesta de Simon Mignolet. Luego, en el segundo tiempo, con el partido ya 2-1 (por el gol de Johnny Cardoso), se destapó con dos goles más para sentenciar la clasificación a octavos.

Fue un buen trabajo del ‘Atleti’, sobre todo, en el segundo tiempo ante un Brujas, que se quedó cuando había hecho una buena primera mitad. El gol de Joel Ordóñez parecía emparejar el trámite y complicar al local, pero logró resolverlo con contundencia. Ahora, a esperar el sorteo.

Goles y resumen del Atlético de Madrid 4-1 Brujas

Las alineaciones para Atlético de Madrid vs. Brujas

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

BRUJAS: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen; Carlos Forbs, Christos Tzolis y Nicolò Tresoldi. DT: Ivan Leko.

Así fue el minuto a minuto del Atlético de Madrid 4-1 Brujas