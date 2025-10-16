Alianza Lima derrotó a Sport Boys por 3-1 en Matute en el cierre de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino fueron los autores de los goles. Precisamente, en el último tanto, la participación de Matías Succar, jugador muy resistido, fue elogiada por la hinchada blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

Matías Succar ingresó al minuto 81 del partido, en lugar de Eryc Castillo, quien pidió el cambio por una aparente lesión. Si bien actúa como centrodelantero, ingresó para jugar como extremo izquierdo y lo hizo de buena manera, siendo clave en el gol que sentenció el triunfo de Alianza Lima como local.

Es que con el partido 2-1, el elenco del suspendido Néstor Gorosito (volverá al banco de suplentes ante Sport Huancayo el próximo lunes) debía definirlo para no sufrir complicaciones. Y lo hizo gracias a una gran jugada individual por la izquierda de Succar. Le ganó la posición a Oslimg Mora y la pasó al medio donde Paolo Guerrero se la sirvió a Pedro Aquino, que metió el gol con desvío en el camino.

Matías Succar elogiado por la hinchada de Alianza Lima

El gol de Pedro Aquino le dio tranquilidad a la hinchada de Alianza Lima, que sufrió el partido, sobre todo al final del primer tiempo. Es que el tanto de Luis Urruti para el 1-1 no sólo complicó el encuentro sino que generó mucha bronca por tratarse de un ex Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

ver también Alianza Lima en alerta máxima: Hernán Barcos sería suspendido por la Liga 1 por enorme polémica

No obstante, en el tanto de ‘La Roca’, Succar fue determinante y eso fue bien valorado por el hincha blanquiazul. Si bien el atacante de 26 años ha sido duramente criticado por su falta de gol, esta jugada le dio una pequeña alegría al fanático y se lo hizo saber en redes sociales.

“Succar en 30 segundos hizo más que Gentile en 80 minutos“, “Succar no es menos que Gentile“, “liberaron a la ‘Bestia’” y “¿entró Succar o Haaland?” fueron algunos de los tantos comentarios de hinchas de Alianza Lima por el buen ingreso del ex Deportivo Municipal y Mannucci.

Hinchas blanquiazules destacaron a Matías Succar (X).

Publicidad

Publicidad

Muchos comentarios tuvieron que ver también con el irregular partido de Gaspar Gentile. Ingresó en el primer tiempo debido al fuerte choque que llevó a Kevin Quevedo a la Clínica Javier Prado. Tuvo sus chances, pero siempre tomó malas decisiones, lo que llevó a que sea muy cuestionado por el fanático ‘íntimo’.

Muchos hinchas de Alianza Lima vieron mejor a Succar que a Gentile (X).

Las declaraciones de Matías Succar tras el triunfo ante Sport Boys

Tras el triunfo 3-1 ante Sport Boys, Matías Succar fue uno de los jugadores que atendió a la prensa en la zona mixta del estadio Alejandro Villanueva. Manifestó sus sensaciones por el triunfo, habló sobre la búsqueda del gol y su futuro.

Publicidad

Publicidad

“Felices. Creo que era importantísimo ganar hoy. Hicimos, creo, un buen primer tiempo, pero ese gol (el de Urruti) es un golpe duro. Supimos revertirlo y el segundo tiempo creo que hicimos bien las cosas y ganamos 3-1 con un poco más de tranquilidad“, comentó sobre el partido.

Si bien reconoce que tiene “días complicados”, está tranquilo y agradece jugar en Alianza Lima. “El día a día estoy tranquilo. Hay días complicados en los que uno piensa muchas cosas, pero en general tengo que estar agradecido. Estar en Alianza es un sueño para mí, compartir con mis compañeros, jugadores de tremendo nivel, la hinchada, jugar en Matute”, expresó.

Publicidad

Publicidad

Y agregó sobre la falta de gol: “Obviamente el gol es algo que yo quiero. Hay ansiedad, pero la manejo. Estoy con la ilusión al tope, no me siento bajoneado en lo absoluto y Dios quiera se va a dar”.

https://twitter.com/GOLPERUoficial/status/1979029506716283020

Matías Succar tiene contrato hasta finales de 2027 con el conjunto ‘íntimo’ y afirmó su deseo de continuar. “Tengo contrato aún, pero a fin de año veremos. Hoy en día estoy pensando en Huancayo, en el lunes, y nada más. Obviamente es un sueño seguir en Alianza y poder hacer las cosas bien, demostrar mi máximo que creo que todavía no lo he podido mostrar”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también El emotivo mensaje de Piero Cari tras su primer gol con Alianza Lima que hizo llorar a más de uno