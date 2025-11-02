El mercado de pases peruano se agita para la temporada 2026, y Alianza Lima busca reforzar su plantel para la Copa Libertadores bajo la dirección técnica de Néstor ‘Pipo’ Gorosito. Los rumores señalan un fuerte interés en Andrés Vombergar, actual delantero de San Lorenzo de Almagro y con pasado en un club campeón de la Libertadores. Este posible fichaje, según el periodista Juan Pablo Caballero, sería un golpe de autoridad en el fútbol peruano.

El delantero que quiere ahora Alianza Lima

Vombergar, delantero esloveno-argentino de 30 años y exseleccionado de Eslovenia, es el principal objetivo debido a su capacidad goleadora y a la conexión con Gorosito, quien conoce bien al jugador de su etapa en San Lorenzo. Esto hace que la solicitud de su fichaje sea altamente probable para el proyecto de Alianza Lima en 2026.

Andrés Vombergar en San Lorenzo. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

La viabilidad de esta operación se apoya en la situación contractual de Vombergar, cuyo vínculo con San Lorenzo finaliza a fines de 2025 o en 2026, lo que abriría la puerta a una negociación. Además, la crisis institucional y económica que atraviesa el club argentino podría llevarlo a desprenderse de salarios altos, como el del atacante esloveno.

Alianza Lima ficharía un delantero de jerarquía

A pesar de que el entorno de Vombergar ha expresado que el jugador está concentrado en San Lorenzo, la inminente clasificación de Alianza Lima a la Copa Libertadores 2026, la oportunidad de trabajar con Gorosito y una oferta económica competitiva podrían ser factores decisivos para convencerlo de unirse a la Liga 1.

La directiva blanquiazul, con su gerente deportivo a la cabeza, prioriza la contratación de un delantero de peso, especialmente ante la posible partida de Hernán Barcos y Matías Succar, buscando evitar la incertidumbre en el ataque. Vombergar se suma a una lista de posibles refuerzos extranjeros, que incluye al venezolano Darwin Machís y al ecuatoriano Janner Corozo, demostrando el compromiso de Alianza Lima con el fortalecimiento de su ofensiva.

Néstor Gorosito será clave en esta situación

Aunque la comunicación oficial entre Alianza Lima y San Lorenzo aún no se ha formalizado, el interés ya está planteado, según reportes desde Argentina. El desafío para la directiva de La Victoria será concretar la recomendación de Gorosito en una negociación exitosa que asegure la llegada de un delantero de nivel internacional como Andrés Vombergar, cumpliendo así la promesa de un plantel más competitivo.