Pedro Gallese rompió su silencio y reveló si volverá a Alianza Lima: “Me gustaría…”

Pedro Gallese concluyó su etapa en Orlando City, club con el que compitió durante varias temporadas en la MLS. Tras su salida, el futuro del arquero nacional todavía no está definido, aunque han surgido especulaciones que lo relacionan con Alianza Lima.

Pensando en la temporada 2026, los de La Victoria tienen el objetivo de fortalecer su plantel con incorporaciones de peso que le permitan pelear por el título nacional y destacar en competencias internacionales.

Entre los posibles refuerzos que han sido mencionados figura el ‘Pulpo’, quien no seguirá defendiendo los colores del equipo estadounidense la próxima campaña.

Pedro Gallese, en el Orlando City.

¿Pedro Gallese regresa a Alianza Lima?

Con 35 años, Pedro Gallese analiza las opciones para continuar su carrera futbolística. Al igual que Luis Advíncula, su nombre ha sido vinculado a un posible fichaje por Alianza Lima para la próxima temporada.

Sin embargo, su regreso al club ‘blanquiazul’ dependerá en gran parte de las metas personales que el arquero se trace para esta nueva etapa.

Durante una conversación con César Vivar en el programa ‘Así es el fútbol’, Gallese fue consultado si le gustaría asumir la presidencia de Alianza Lima o de la Federación Peruana de Fútbol. Su respuesta sorprendió a más de uno: “Están buenos los dos, pero me gustaría de la Federación“.

Pedro Gallese y su pasado en Alianza Lima

Si Pedro Gallese vuelve a Alianza Lima, iniciaría su segunda etapa en el conjunto ‘grone’, después de haber defendido sus colores en la temporada 2019, cuando disputó la Copa Libertadores. Curiosamente, fue al año siguiente cuando comenzó su trayectoria en Orlando City, etapa que llegó a su fin en 2025.