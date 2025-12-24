Es tendencia:
¿Adiós Facundo Callejo? Los refuerzos que faltarían anunciar en Sporting Cristal para la temporada 2026

La directiva de Sporting Cristal ha sido tendencia con diversos anuncios de fichajes, aunque ahora ya se sabría si finalmente irán o no por Facundo Callejo.

Por Renato Pérez

Facundo Callejo y Sporting Cristal.
© Composición BOLAVIP.Facundo Callejo y Sporting Cristal.

Sporting Cristal viene siendo el equipo que más novedades ocasionó durante esta semana navideña. Con el anuncio de varios refuerzos extranjeros pensando en la temporada 2026, ahora muchos se preguntan realmente si todavía es posible el arribo de Facundo Callejo a la plantilla. Tomando en cuenta el cupo de extranjeros y los nombres que ya tienen cerrados, por ahora la respuesta es no.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Facundo Callejo fue una de las grandes figuras del campeonato. Vistiendo la camiseta de Cusco FC, fue el máximo anotador con 25 goles y rápidamente empezó a sonar en distintos equipos. Uno de los candidatos fue Sporting Cristal, aunque por el momento todo parece indicar que no estaría dentro de los planes de la directiva.

Además de que Facundo Callejo tiene contrato con Cusco FC hasta diciembre del año 2027 y que tendría una cláusula de 1 millón de dólares aproximadamente, en Sporting Cristal no podrían contratar a más foráneos. Gabriel Santana, Juan Cruz, Cristiano da Silva Leite, Gustavo Cazonatti, Santiago González y Felipe Vizeu son los extranjeros asegurados para el 2026, así que no hay más espacio.

La única opción que tendría Sporting Cristal para seguir pensando en el fichaje de Facundo Callejo

Uno de los movimientos más arriesgados y a la vez particulares que podría ejercer Sporting Cristal para seguir pensando en la posibilidad de quedarse con los servicios de Facundo Callejo de cara a la temporada 2026 es dejar fuera de sus planes a uno de los extranjeros del plantel. Es decir, quien quedaría al margen sería Felipe Vizeu debido a que compiten por la misma posición en la cancha.

La sorpresiva reacción de los hinchas de Cristal a la renovación de Távara: “La mejor zurda…”

La sorpresiva reacción de los hinchas de Cristal a la renovación de Távara: “La mejor zurda…”

El atacante brasileño no ha sido capaz de marcar la diferencia durante los meses que le tocó jugar en Sporting Cristal. Es cierto, todavía tiene contrato hasta fines del 2026 y desde la directiva han confesado que confían en que pueda cumplir acorde a los objetivos. En el caso de que esta premisa cambie, no sería nada fácil ya que deberían llegar a una rescisión y con un pago importante por ello.

Fuente: Sporting Cristal.
Fuente: Sporting Cristal.

¿Sporting Cristal iría por más fichajes para el año 2026?

Sabiendo que por ahora no pueden fichar a más extranjeros, la única posibilidad que tiene Sporting Cristal de seguir incrementando su plantilla es a través de jugadores nacionales. En cuanto a posiciones específicas dentro del campo, la directiva junto a Paulo Autuori podrían analizar algunas opciones más y así ir con todo por nombres que durante este año destacaron, así que gozarían de un buen rédito futbolístico sin necesariamente realizar una enorme inversión financiera.

DATOS CLAVES

  • El delantero Facundo Callejo fue el máximo anotador del campeonato 2025 con 25 goles.
  • Sporting Cristal completó sus seis cupos de extranjeros para la temporada 2026.
  • La cláusula de salida de Facundo Callejo de Cusco FC sería de 1 millón de dólares.
renato pérez
Renato Pérez
