La preferencia de Luis Advíncula sobre salir de Boca Juniors para volver a Sporting Cristal: “Mantuvo charlas, pero…”

Se acaba el año 2025 y el futuro de Luis Advíncula sigue siendo un misterio. Eso sí, ahora tenemos una llamativa novedad que podría desencadenar en la decisión final de un defensor que ha visto cómo sus mejores momentos en Boca Juniors empezaron a pasar con el correr de los meses. Sporting Cristal suena como una opción para ser repatriado, aunque por el momento parece que no sería así.

Es importante recordar y destacar que Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del año 2026, así que el equipo que quiera tentarlo deberá negociar con los directivos. A menos de que el lateral derecho pueda llegar a una rescisión, las informaciones del momento aseguran que pretende quedarse en el fútbol argentino para cumplir con el mismo.

“Sporting Cristal mantuvo charlas con Luis Advíncula. Desde el entorno del jugador dicen que Advíncula prefiere cumplir su contrato con Boca hasta diciembre de 2026 aunque sea suplente a tener que salir por la cláusula”; fue la revelación del comunicador Nico Ambrogi a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual entendemos cuál sería la postura final del popular ‘Rayo’.

Fuente: @Nicoambrogi

¿Qué dicen en Sporting Cristal sobre la posibilidad de repatriar a Luis Advíncula?

Julio César Uribe, Director General de Fútbol en Sporting Cristal, fue quien durante los últimos días tomó la palabra respecto a las intenciones del equipo en repatriar a Luis Advíncula pensando en la temporada 2026. Sabiendo claramente que no es un asunto sencillo, el directivo no quiso entrar en muchos detalles y solo atinó a destacar la calurosa bienvenida que desde ya tendría el defensor.

“Luis Advíncula es un jugador identificado con nuestra institución. Nosotros lo queremos obviamente muchísimo y esperamos en algún momento poder abrazarnos con su aporte”; enfatizó el popular ‘Diamante’ durante una de las últimas ediciones del programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘. Es así que el ‘Rayo’ gusta en el Rímac, aunque a la vez es probable que se quede en Boca Juniors.

¿Luis Advíncula le mandó un guiño a Sporting Cristal?

Estando de vacaciones en la ciudad de Lima, una reciente publicación de Luis Advíncula empezó a generar diversas reacciones entre los hinchas de Sporting Cristal. Posando al lado de Yoshimar Yotún, hoy capitán y referente del equipo celeste, el lateral podría haber mandado una especie de guiño de lo que podría empezar a ser su futuro. Por ahora no hay confirmación al respecto, pero lo que sí se conoce es que sus prioridades cercanas tendrían el nombre de Boca Juniors.

Fuente: @luisadvincula17_

