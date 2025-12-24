Alianza Lima lo quiso fichar, ahora su club no lo tiene en cuenta y los hinchas lo piden

Hoy mismo Alianza Lima está en una situación muy comprometedora para el 2026. Esto debido a la calidad de jugadores que está fichando, teniendo posiblemente el plantel más rico de toda la Liga 1. Pero todavía no han terminado las contrataciones y por eso la hinchada está pidiendo a un jugador en especial para que puedan fichar.

Publicidad

Publicidad

Este futbolista no es otro que Emerson Batalla, que muchos recordarán debido a que este año el cuadro ‘Blanquiazul’ trabajó en su fichaje. Estuvo incluso muy cerca de llegar a Matute con un acuerdo con el mismo extremo colombiano, pero al final el cuadro de Talleres tomó la decisión de darlo a préstamo a Juventude de Brasil.

Emerson Batalla casi llega a Alianza Lima (Foto: X José Varela).

Ahora se ha conocido que el cuadro de la ‘T’ lo quiere nuevamente fuera. Su contrato termina a finales del 2026 y por esa razón ya no quieren contar con sus servicios. Esto ha hecho que los hinchas de Alianza Lima no duden un solo momento en pedirlo como refuerzo. Pues consideran que podría ser un jugador que le aporte mucho al equipo. Más que todo gracias a su ida y vuelta que tiene, el cual podría marcar la diferencia.

Publicidad

Publicidad

Hinchas piden a Emerson Batalla (Foto: X).

Teniendo en cuenta que ahora Talleres y Alianza Lima llegaron a un acuerdo por Federico Girotti, no sería descabellado pensar que podrían pensar en trabajar el fichaje de Batalla. Aunque eso sí, el cuadro ‘Blanquiazul’ está pensando en reforzar la zona defensiva con un futbolista extranjero, lo que dejaría complicado esta operación.

La irregular temporada de Emerson Batalla

ver también Ministro del Interior les da terrible noticia a Universitario y Alianza Lima: “No se va a poder”

A lo largo de la temporada en el cuadro de Juventude de la Serie A de Brasil, el colombiano de 24 años de edad nunca llegó a ganarse el puesto. Estuvo entre ser titular y suplente, incluso al final de la temporada no volvió a disputar un solo minuto, permaneciendo fuera de las convocatorias y solo apareciendo en el banco en un juego.

Publicidad

Publicidad

En total fueron 33 los partidos que llegó a disputar el extremo por la derecha, logrando la anotación de 7 goles, mientras que dio 3 asistencias en 1836 minutos en cancha.

Actualmente este jugador tiene un valor de mercado de 3 millones de euros según la web especializada de Transfermarkt. Lo cual lo vuelve un futbolista complejo de fichar. Recordemos que por Girotti se está pagando la suma de 1,6 millones por solo la mitad de su ficha.

Datos Extras

El extremo colombiano Emerson Batalla es pretendido por los hinchas de Alianza Lima para 2026.

es pretendido por los hinchas de para 2026. Talleres posee el contrato de Batalla hasta finales de 2026 y busca su salida inmediata.

posee el contrato de Batalla hasta finales de y busca su salida inmediata. Batalla registró 7 goles y 3 asistencias en 33 partidos disputados con el club Juventude.

Publicidad