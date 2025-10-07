Alianza Lima le pone las cosas en claro a Néstor Gorosito: la única condición para renovar su contrato

El futuro de Néstor Gorosito al frente de Alianza Lima pende de un hilo, sujeto a un objetivo deportivo de alta relevancia que definirá su continuidad en el club íntimo. A pesar de la buena voluntad expresada por ambas partes para prolongar su vínculo, la directiva blanquiazul ha establecido una condición inquebrantable para que la renovación automática de su contrato para la temporada 2026 se concrete. Esta revelación crucial fue hecha pública por el reconocido periodista Kevin Pacheco de RPP Noticias, quien detalló la exigencia específica que el estratega argentino debe cumplir.

Alianza Lima tiene un plan con Néstor Gorosito

Según la información proporcionada por Pacheco en el programa deportivo ‘Vamos al VAR’, la única condición para que la renovación de Gorosito sea un “sí rotundo, sin objeciones”, es que Alianza Lima finalice la presente temporada ubicándose entre los tres primeros puestos de la tabla acumulada del torneo. Este requisito no es menor, ya que subraya la ambición del club por mantener una presencia constante en las posiciones de vanguardia del campeonato y, lo que es igualmente importante, asegurar la clasificación directa a torneos internacionales.

De esta manera, el equipo evitaría depender de otros resultados, de la tabla del Torneo Apertura o Clausura, o de factores secundarios para alcanzar sus metas continentales, algo que ha sido una prioridad para la institución en los últimos años. La noticia emerge en un contexto en el que el equipo ha mostrado un rendimiento irregular, con altibajos a lo largo del torneo local. Sin embargo, a pesar de estas fluctuaciones, la continuidad de Néstor Gorosito se percibe como una prioridad dentro de la estructura deportiva y la planificación a largo plazo del club.

Néstor Gorosito actual entrenador de Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima espera por mejores resultados

La dirigencia valora su liderazgo, su experiencia y la dirección táctica que ha intentado implementar, lo que explica la predisposición a extender su contrato, siempre y cuando se cumplan los objetivos deportivos establecidos. De no cumplirse esta exigencia de rendimiento, el panorama contractual no se cerraría automáticamente con una renovación. En ese escenario, según lo explicado por Pacheco, “recién se tendrá que analizar la foto final, entre otros factores”. Esto implicaría una nueva mesa de negociación en la que se evaluarían de manera más exhaustiva la gestión completa del técnico y su comando técnico.

La continuidad de ‘Pipo’ Gorosito en Matute se determinará por los resultados que obtenga en la fase final de la temporada. Su desempeño no solo será evaluado por los resultados deportivos inmediatos, sino también por el progreso de los jugadores, la consolidación de un estilo de juego, la cohesión del equipo y su relación con la directiva y la afición. El entrenador argentino y su equipo tienen el mandato claro y contundente de lograr la clasificación de élite. Alcanzar este objetivo no solo garantizará su permanencia y liderazgo en el ambicioso proyecto deportivo de Alianza Lima para el próximo año.

