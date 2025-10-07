El ampay incomprensible de Sergio Peña después de la derrota contra Alianza Universidad de Huánuco

El programa de televisión “Magaly TV La Firme” ha desatado una considerable polémica y un profundo malestar entre la afición de Alianza Lima. El motivo de esta controversia fue la difusión de imágenes que muestran al futbolista Sergio Peña en una discoteca en Tarapoto, un hecho que con certeza, será unánimemente calificado de inoportuno y desconsiderado por la hinchada y diversos comentaristas deportivos.

Sergio Peña fue captado por los urracos

Estas imágenes salieron a la luz inmediatamente después de la dolorosa derrota del equipo por 2-1 frente a Alianza Universidad en Huánuco, un resultado que ha mermado drásticamente las esperanzas de Alianza Lima de conquistar el Torneo Clausura. El marcado contraste entre el ambiente de celebración en el que fue visto Peña y el famoso luto deportivo que vive el club, junto con sus seguidores, generará una ola de fuertes críticas y un intenso debate sobre el compromiso de los jugadores. La situación se tornó aún más delicada al revelarse que Sergio Peña no se encontraba solo en el establecimiento nocturno.

El programa también mostró una fotografía en la que aparecía junto a Pedro Aquino, quien no solo es su compañero de equipo en Alianza Lima, sino también mediocampista y figura clave en la Selección Peruana. Aunque no se divulgaron videos específicos de Aquino en actitud festiva, su presencia en la misma fotografía lo vincula directamente al evento. Este hecho provocará un cuestionamiento aún más profundo sobre la disciplina, el profesionalismo y el compromiso de ambos jugadores, especialmente en un momento de crisis deportiva para el club y con ambos siendo piezas fundamentales tanto para Alianza Lima como para la Bicolor.

Sergio Peña jugando la Copa Sudamericana. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

¿Alianza Lima tomará alguna medida?

La expectativa sobre su rendimiento y conducta es, naturalmente, muy alta. La reacción tanto de los hinchas como de la prensa deportiva se verá pronto. La crítica principal se centrará en la aparente priorización de la vida social de los jugadores sobre sus responsabilidades profesionales, un comportamiento que resulta aún más inaceptable después de un agotador viaje a Huánuco y con el equipo al borde de la eliminación.

El presente incidente, que ocurre en una fase crucial al cierre de la temporada, añade una capa adicional de tensión a la ya complicada situación de Alianza Lima. Sergio Peña, y de pasada Pedro Aquino, se meterán en el ojo de una tormenta mediática y deportiva, en un momento en que la concentración, el sacrificio y el compromiso deberían ser valores inquebrantables. Hasta el momento, la directiva de Alianza Lima y el comando técnico han mantenido un silencio oficial, aunque se espera en el comentario popular con gran anticipación, una declaración o una medida disciplinaria.

