Reimond Manco elogió a Universitario y mostró todos los errores de Alianza Lima en la temporada

En un reciente y perspicaz análisis transmitido por el programa de YouTube “Línea de 5”, el reconocido exfutbolista y ahora panelista, Reimond Manco, desgranó con su característico estilo directo y sin rodeos el desempeño de los dos clubes más emblemáticos del fútbol peruano: Universitario de Deportes y Alianza Lima. Manco se adentró en las profundidades de sus estrategias, señalando las marcadas diferencias que, a su juicio, han configurado sus respectivas realidades en la actual temporada de la Liga 1.

Universitario y Alianza Lima en la actualidad

El eje central de su conceptualización fue la capacidad de ambos equipos para gestionar la doble competencia, un desafío que, según Manco, se ha erigido como el factor decisivo en el presente torneo. Manco no escatimó en elogios al referirse a la performance del club crema, destacando su brillantez en ambos frentes. “La ‘U’ hizo una buena Copa Libertadores y no descuidó el torneo local”, afirmó con contundencia. Este comentario resalta la notable habilidad de Universitario para mantener un nivel de intensidad y regularidad envidiable tanto en el ámbito internacional como en el doméstico.

Por otro lado, Alianza Lima, el eterno rival, fue objeto de una crítica más matizada, aunque constructiva, por parte del panelista. Manco reconoció el mérito de los blanquiazules en el plano internacional, quienes alcanzaron una participación histórica y digna en la Copa Sudamericana. Sin embargo, su análisis no pasó por alto un punto crucial: “Alianza hizo un buen papel a nivel internacional, pero descuidó el torneo local y ahora le está pasando factura”, precisó Manco.

Universitario y Alianza Lima analizados por Reimond Manco. (Foto: X).

Alianza Lima y su cuestionado rendimiento

Este descuido, según su visión, se tradujo en una alarmante pérdida de puntos y una palpable falta de regularidad en el campeonato peruano. Las prioridades, al parecer, se inclinaron desproporcionadamente hacia la arena internacional, dejando al descubierto flancos débiles en la Liga 1 que, con el paso de las jornadas, se han vuelto más evidentes y costosos. Manco concluyó su reflexión con una sentencia que caló hondo en la realidad del equipo íntimo: “Cuando dejó de jugar el torneo internacional, ya estaba muy lejos de pelear por el título nacional”.

Esta afirmación encapsula la esencia de su análisis. El esfuerzo y la concentración que Alianza Lima invirtió en su travesía internacional, si bien les brindaron momentos de gloria, no se materializaron en un rendimiento sostenible en el campeonato local. La consecuencia directa de esta estrategia ha sido un distanciamiento significativo de la cima de la Liga 1, observando cómo su archirrival, Universitario, avanza con paso firme y se afianza en la lucha por el campeonato. La lección, según Manco, es clara: la doble competencia exige un equilibrio delicado y una planificación estratégica que Alianza, en esta ocasión, no logró ejecutar con la misma eficacia que su competidor.

