El esperanzador mensaje del DT de Alianza Lima tras derrota: “Todavía no termina”

José Letelier se refirió a la derrota que sufrió el cuadro 'íntimo' en la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025.

José Letelier, DT de Alianza Lima, se refirió al nivel de su equipo en la Copa Libertadores Femenina 2025.
Alianza Lima no pudo conseguir su primer triunfo en la competencia y terminó cayendo 2-1 ante Ferroviária de Brasil por la segunda jornada de fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Cabe resaltar que, con este resultado, el conjunto ‘blanquiazul’ queda con muy pocas posibilidades de hacerse de un lugar en la siguiente instancia del certamen, ya que tanto ‘Ferro’ como Boca Juniors están muy bien encaminados.

El mensaje del DT de Alianza Lima

Finalizado el encuentro, José Letelier, DT de las ‘íntimas’ conversó en exclusiva con Bolavip y dio a conocer sus apreciaciones del duelo frente al equipo brasileño.

Sabíamos que para nosotros iba a ser un partido muy luchado y que teníamos que trabajar mucho. Dentro de eso, creo que se cumplió lo que se había entrenado. Lamentablemente, no logramos conseguir un resultado favorable. Los detalles marcaron la diferencia”, expresó en primera instancia el DT.

Además, agregó lo siguiente: “Estamos creciendo como fútbol femenino, eso es lo importante. Esto todavía no termina, nos falta un partido y lo vamos a tratar de jugar al máximo de nuestras capacidades. Es un grupo complejo, pero mientras tengamos opciones la vamos a luchar”

Próximo partido de Alianza Lima por Copa Libertadores

Tras caer ante Ferroviária y solo registrar un punto en la tabla, Alianza Lima volverá a la acción en el torneo continental cuando se enfrente a ADEFFEM por la fecha 3 del Grupo B.

Dicho compromiso se llevará a cabo este miércoles 8 de octubre desde las 14:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires.

Así quedó Alianza Lima en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

