La millonaria suma de dinero que aseguró Cienciano tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Cienciano logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ se impuso en los penales frente a Melgar en el ‘Clásico del Sur’ y ahora aguardará el sorteo para conocer a sus próximos rivales, con el objetivo de luchar por un nuevo título internacional. Además, el cuadro ‘imperial’ recibió un importante incentivo económico por parte de la Conmebol tras asegurar su pase.

La millonaria suma de dinero que aseguró Cienciano

Tras la clasificación, los hinchas de Cienciano celebran no solo el logro deportivo, sino también el incentivo económico que recibió el club. Según informó la Conmebol, por avanzar a la fase preliminar, el ‘Papá’ obtuvo un premio de 250 mil dólares.

Por si fuera poco, la institución cusqueña sumó 900 mil dólares adicionales tras asegurar su pase a la fase de grupos del torneo continental. Con esto, el total acumulado asciende a 1,15 millones de dólares, una cifra importante que fortalecerá las finanzas del club y permitirá reforzar el plantel para enfrentar con más herramientas a sus rivales en esta etapa.

Recordemos que, en la temporada pasada, Cienciano alcanzó los octavos de final del certamen, dejando un rendimiento destacado en el campo. Ahora, bajo la dirección de Horacio Melgarejo, buscarán superar esa actuación en la presente campaña.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 está previsto para el 19 de marzo a las 18:00 horas de Perú en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Conmebol, ubicado en la ciudad de Luque, Paraguay. Esta etapa del torneo dará inicio durante la primera semana de abril.

