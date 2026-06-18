Ante los cambios internos dentro de Alianza Lima. El nombre de Pablo Guede volvió a sonar, y no para traer noticias positivas para el hincha.

El entorno de Alianza Lima vive horas de profunda incertidumbre tras confirmarse la venta de las acreencias mayoritarias del club a Fernando Farah y Antonio Bermejo. Este drástico giro institucional provocó que Fernando Cabada pusiera su cargo a disposición como administrador general. Desatando una crisis que golpea directamente al plano deportivo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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La llegada de Farah y Bermejo al control absoluto representa un cambio de filosofía radical en la conducción de la institución íntima. Farah es un personaje ampliamente conocido en La Victoria por su pasado en el “Fondo Blanquiazul”, lo que anticipa una reestructuración profunda en todas las áreas del club.

La continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima

La mayor preocupación de la hinchada blanquiazul radica en la permanencia de Pablo Guede, el director técnico argentino que acaba de coronarse campeón del Torneo Apertura 2026. A pesar del éxito deportivo y del gran cariño que le profesa el pueblo victoriano, su puesto no está garantizado debido a la inminente transición dirigencial.

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En una reciente entrevista concedida al medio RPP, el saliente administrador Fernando Cabada aseguró que el futuro del estratega dependerá única y exclusivamente de la nueva administración que asuma las riendas en Matute. Cabada prefirió mantener la cautela y no confirmó ni descartó la salida del entrenador, dejando la decisión final en manos de los nuevos acreedores.

El fantasma de la inestabilidad antes del Torneo Clausura

La noticia ha causado un fuerte revuelo en el mundo íntimo, donde los aficionados temen el inicio de una época de inestabilidad administrativa que afecte al plantel. Actualmente, Pablo Guede se encuentra en Argentina atendiendo temas de salud, un factor adicional que dilata las conversaciones presenciales con la nueva dirigencia para definir el proyecto.

Las claves del momento blanquiazul

Éxito deportivo: Guede tiene el respaldo total de los resultados y de la hinchada tras ganar el primer torneo del año.

Plazos urgentes: Se espera que la nueva administración se establezca formalmente en las próximas semanas, antes del reinicio del campeonato local.

Incertidumbre total: Aunque futbolísticamente sería ilógico remover al DT, los cambios de timón institucionales suelen traer modificaciones en el área deportiva.

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Un futuro contra el reloj en Matute

Este sismo institucional ocurre en un momento crítico, ya que la planificación logística para el Torneo Clausura exige decisiones inmediatas. En cuanto a la renovación de contratos y posibles refuerzos. Los rivales directos de la Liga 1 continúan armándose mientras el cuadro íntimo define el liderazgo de sus oficinas.

La hinchada blanquiazul permanece en vilo, consciente de que cualquier demora en la ratificación de Pablo Guede o en la designación del nuevo administrador podría romper la armonía de un equipo que demostró nivel de campeón. Las próximas semanas serán determinantes para saber si prima la sensatez deportiva o se ejecuta una reestructuración total.

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