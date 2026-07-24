Alineaciones confirmadas FC Barcelona vs CE Europa por amistoso de LaLiga: formaciones, ausentes y jugadores claves

Este viernes 24 de julio, el Barcelona afrontará su primer compromiso de preparación rumbo a la nueva temporada. El conjunto azulgrana iniciará su calendario de amistosos enfrentando al Club Esportiu Europa.
Hansi Flick todavía no dispone de toda su plantilla para este compromiso. Varios futbolistas que tuvieron una destacada participación en el Mundial 2026 aún no se han reincorporado, por lo que el ‘Barca’ afrontará este primer amistoso con un grupo reducido.
El DT alemán tendrá disponibles a Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort, Roony Bardghji y el reciente fichaje Karim Adeyemi. El resto de la convocatoria estará conformado principalmente por jóvenes de La Masía.
Alineación confirmada del Barcelona
Alineación de CE Europa
Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs CE Europa por amistoso de LaLiga: canales de TV y streaming online
Así saldría al campo de juego CE Europa: Juan Flere, Fran Gil, Alejandro Jay, Alex Cano, Arnau Campeny, Marcel Sgrò, Oscar Vacas, Antoni Caravaca, Meshak Babanzila, Adnane Ghailan y Jordi Cano.
¿A qué hora juega y dónde ver FC Barcelona vs CE Europa?
El amistoso entre FC Barcelona y CE Europa no contará con transmisión por televisión ni por plataformas de streaming. El encuentro se disputará a puertas cerradas como parte de la preparación del conjunto azulgrana para la temporada 2026/27.
Pese a ello, el compromiso se llevará a cabo este viernes 24 de julio desde las 13:00 horas de Perú, en lo que será la primera prueba del equipo dirigido por Hansi Flick antes del inicio oficial de la campaña.
DATOS CLAVES
- FC Barcelona juega hoy, 24 de julio, un amistoso ante el CE Europa.
- El entrenador Hansi Flick no cuenta con el plantel completo tras el Mundial 2026.
- El partido será a puertas cerradas y no tendrá transmisión por televisión ni streaming.