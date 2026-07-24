Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs CE Europa por amistoso de LaLiga: canales de TV y streaming online

El Barcelona de Hansi Flick pone en marcha su tercera temporada con un amistoso frente al CE Europa. El conjunto azulgrana inicia un nuevo curso con la mira puesta en conquistar la Champions League y defender los títulos locales obtenidos recientemente. Conoce aquí todos los detalles de este compromiso.
¿Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs CE Europa?
Todo apunta a que el compromiso no contará con transmisión televisiva. El Barcelona recibirá al CE Europa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, a puertas cerradas, en lo que será su primer ensayo colectivo de la pretemporada.
Cabe resaltar que, varios futbolistas aún no estarán disponibles, ya que continúan recuperándose luego de lo que fue su participación en el Mundial 2026.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs CE Europa?
El amistoso de pretemporada entre Barcelona y CE Europa despierta gran interés. Revisa a continuación los horarios del partido en distintos países:
- Estados Unidos (PT): 11:00 horas
- Estados Unidos (MT), México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas
- Estados Unidos (CT), Panamá, Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas
- Estados Unidos (ET), Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Bolivia y Venezuela: 14:00 horas
- Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay y Paraguay: 15:00 horas
- España: 20:00 horas
Hincha del Real Madrid, jugó por Barcelona y ahora fichó por este equipo histórico de LaLiga
Posibles alineaciones de ambos equipos
- FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Héctor Fort, Andreas Christensen, Álvaro Cortés, Gerard Martín; Marc Casadó, Marc Bernal, Tomás Marqués; Ibrahim Diarra, Jofre Torrents y Karim Adeyemi.
- CE Europa: Juan Flere, Fran Gil, Alejandro Jay, Alex Cano, Arnau Campeny, Marcel Sgrò, Oscar Vacas, Antoni Caravaca, Meshak Babanzila, Adnane Ghailan y Jordi Cano.
DATOS CLAVES
- FC Barcelona inicia su pretemporada ante el CE Europa bajo el mando de Hansi Flick.
- El partido amistoso se disputará a puertas cerradas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
- El encuentro comenzará a las 13:00 horas en el territorio peruano.