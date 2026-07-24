Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs CE Europa por amistoso de LaLiga: canales de TV y streaming online

Conoce todos los detalles del amistoso con el que el Barcelona de Hansi Flick abrirá su pretemporada frente al CE Europa.

El Barcelona de Hansi Flick pone en marcha su tercera temporada con un amistoso frente al CE Europa. El conjunto azulgrana inicia un nuevo curso con la mira puesta en conquistar la Champions League y defender los títulos locales obtenidos recientemente. Conoce aquí todos los detalles de este compromiso.

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¿Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs CE Europa?

Todo apunta a que el compromiso no contará con transmisión televisiva. El Barcelona recibirá al CE Europa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, a puertas cerradas, en lo que será su primer ensayo colectivo de la pretemporada.

Cabe resaltar que, varios futbolistas aún no estarán disponibles, ya que continúan recuperándose luego de lo que fue su participación en el Mundial 2026.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs CE Europa?

El amistoso de pretemporada entre Barcelona y CE Europa despierta gran interés. Revisa a continuación los horarios del partido en distintos países:

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Estados Unidos (PT): 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos (MT), México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos (CT), Panamá, Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos (ET), Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Bolivia y Venezuela: 14:00 horas

14:00 horas Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay y Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas España: 20:00 horas

Posibles alineaciones de ambos equipos

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Héctor Fort, Andreas Christensen, Álvaro Cortés, Gerard Martín; Marc Casadó, Marc Bernal, Tomás Marqués; Ibrahim Diarra, Jofre Torrents y Karim Adeyemi.

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CE Europa: Juan Flere, Fran Gil, Alejandro Jay, Alex Cano, Arnau Campeny, Marcel Sgrò, Oscar Vacas, Antoni Caravaca, Meshak Babanzila, Adnane Ghailan y Jordi Cano.

DATOS CLAVES

FC Barcelona inicia su pretemporada ante el CE Europa bajo el mando de Hansi Flick.

El partido amistoso se disputará a puertas cerradas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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