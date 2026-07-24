Pablo Guede era seguido por este gigante sudamericano: pero llegó un técnico conocido en Liga 1

Se rumoreó con la posible llegada de Pablo Guede a este gigante sudamericano. Pero otro técnico, con pasado en Liga 1, ya tiene cerrado todo.

Pablo Guede despertó el interés de un gigante sudamericano tras su destacada labor en el fútbol peruano. Sin embargo, el club internacional decidió dar un giro en las negociaciones y cerrar el fichaje de otro entrenador con un recordado pasado en la Liga 1.

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El estratega argentino venía llamando la atención de varios clubes de la región por su estilo de juego. Su desempeño reciente en el torneo local lo puso rápidamente en el radar internacional para liderar proyectos de gran exigencia.

Pablo Guede seguirá trabajando en Alianza Lima. (Foto: X).

El gigante ecuatoriano apostó por la Liga 1

Las informaciones desde el exterior indicaban que el nombre de Pablo Guede cobró mucha fuerza en las oficinas de la dirigencia. Su perfil ofensivo y el trabajo realizado al mando de Alianza Lima encajaban con las pretensiones de la institución.

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Sin embargo, LDU de Quito tomó un rumbo diferente en las últimas horas de manera definitiva. A pesar de los rumores que vinculaban a Guede con el cuadro albo, el equipo de Ecuador decidió inclinarse por otro perfil que también conocía a la perfección el medio peruano.

Tras la salida de Tiago Nunes del banquillo ecuatoriano, la directiva buscaba una opción con recorrido inmediato. Fue ahí donde las conversaciones avanzaron rápido para concretar a su nuevo estratega, dejando a Guede enfocado en su proyecto con Alianza Lima.

El recorrido de Gustavo Álvarez y su paso por el Perú

El elegido para tomar el mando en LDU Quito es el argentino Gustavo Álvarez. El estratega dejó un grato recuerdo en el fútbol peruano tras sus etapas al mando de Sport Boys y Atlético Grau.

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Gustavo Álvarez ahora es el nuevo técnico de LDU Quito. (Foto: X).

Durante su paso por el torneo local, Álvarez destacó por armar equipos competitivos y con una identidad táctica muy marcada. Esos buenos resultados lo llevaron incluso a sonar con fuerza como candidato para la Selección Peruana.

Alianza Lima celebra la continuidad de su técnico

Ahora, con este importante reto en el fútbol ecuatoriano, Álvarez asumirá la responsabilidad de pelear los primeros lugares y competir en la Copa Libertadores. Por su parte, Pablo Guede continuará mentalizado en los objetivos nacionales e internacionales con Alianza Lima.

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