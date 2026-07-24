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Liga 1

Universitario 0-0 Cusco FC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Universitario recibe a Cusco FC en el Estadio Monumental en uno de los partidos más relevantes de la jornada. Sigue todas las incidencias de este prometedor encuentro.

¡La palabra de Javier Rabanal!

El actual DT de Cusco FC, quien hasta hace poco era entrenador de Universitario, reveló la sensaciones que tiene ahora que volvió al Estadio Monumental.

¡Calentamiento de los equipos!

Los jugadores de Universitario y Cusco FC realizan los últimos trabajos precompetitivos a pocos minutos del inicio de partido en el Estadio Monumental.

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¡Arranco la transmisión oficial!

Desde L1 MAX viviremos el partido entre Universitario vs. Cusco FC y aquí en Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias de este partidazo.

¡Alineación titular de Cusco FC!

Javier Rabanal preparó el siguiente equipo titular para visitar a Universitario en el Estadio Monumental: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Ricardo Lagos, José Zevallos; Carlos Diez, Diego Soto, Iván Colman, José Manzaneda, Lucas Colitto y Facundo Callejo.

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¡Llegada de Universitario!

La delegación de Universitario dice presente en las inmediaciones del Estadio Monumental y ahora se alistará para realizar el calentamiento respectivo.

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¡Alineación titular de Universitario!

Héctor Cúper eligió el siguiente equipo titular para enfrentar esta noche a Cusco FC: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Lisandro Alzugaray, Jesús Castillo, Héctor Fértoli, Jairo Concha; José Rivera y Álex Valera.

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¡Una fiesta monumental!

Universitario anunció que se vendieron 40 mil entradas para el partido de esta noche ante Cusco FC en el Estadio Monumental.

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¡Los convocados de Universitario!

Héctor Cúper contará con los siguientes jugadores para el duelo de hoy ante Cusco FC en el Estadio Monumental.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Universitario vs. Cusco FC!

En un partido que promete, Universitario y Cusco FC miden fuerzas esta noche en el Estadio Monumental por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.

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Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes y Cusco FC se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental alberga uno de los partidos más esperados del fin de semana ya que ambos equipos vienen de ganar en el debut, así que a continuación no te pierdas todos los detalles del duelo gracias a la cobertura de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?

  • 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 03:30 | España (25/07)
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¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • DSports y DGO
  • Movistar TV
  • Claro TV
  • Win
  • Best Cable
Renato Pérez
Renato Pérez
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