Universitario 0-0 Cusco FC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

#LAPREVIA | 🎙️Javier Rabanal: "Es un estadio que conozco y quería pasearme por el césped. Para mí, es una alegría venir aquí y con Cusco FC" #Universitario vs #Cusco 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM #L1MAX #Liga1 #TorneoClausura2026 pic.twitter.com/XW7g3MS0dj

El actual DT de Cusco FC, quien hasta hace poco era entrenador de Universitario, reveló la sensaciones que tiene ahora que volvió al Estadio Monumental.

Universitario recibe a Cusco FC en el Estadio Monumental en uno de los partidos más relevantes de la jornada. Sigue todas las incidencias de este prometedor encuentro.

Universitario de Deportes y Cusco FC se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental alberga uno de los partidos más esperados del fin de semana ya que ambos equipos vienen de ganar en el debut, así que a continuación no te pierdas todos los detalles del duelo gracias a la cobertura de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (25/07)

¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?