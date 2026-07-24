Universitario 0-0 Cusco FC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Universitario de Deportes y Cusco FC se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental alberga uno de los partidos más esperados del fin de semana ya que ambos equipos vienen de ganar en el debut, así que a continuación no te pierdas todos los detalles del duelo gracias a la cobertura de Bolavip Perú.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España (25/07)
¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play
- DSports y DGO
- Movistar TV
- Claro TV
- Win
- Best Cable