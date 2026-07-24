Gianluca Lapadula salva a Universitario y los hinchas se rinden ante el goleador italo-peruano

El goleador contratado por Universitario se hizo tendencia. El cuadro crema sumó contra Cusco FC por su enorme gol. Aman a Gianluca Lapadula.

El Estadio Monumental de Ate vivió una noche de pura angustia, tensión y épica futbolística. Universitario de Deportes sufrió más de la cuenta, pero logró quedarse con una agónica victoria por 2-1 ante Cusco FC. La gran figura fue Gianluca Lapadula, quien apareció en el último suspiro del encuentro para sellar el triunfo ‘crema’.

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Gianluca Lapadula el salvador de la noche

El compromiso marchaba igualado 1-1 tras los tantos de Álex Valera a los 20 minutos para los locales y Facundo Callejo a los 70 para la visita. Sin embargo, cuando el partido moría, la jerarquía de los atacantes cremas hizo la diferencia en el Estadio Monumental.

Gianluca Lapadula marca su primer gol en Universitario. (Foto: X).

En el minuto 90+4′, una fantástica combinación ofensiva en el área rival entre Valera y el ‘Bambino’ terminó en una definición precisa ante la salida del arquero. El Estadio Monumental explotó de emoción con el primer gol oficial del delantero ítalo-peruano vistiendo la camiseta merengue.

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La reacción en redes: “Lapadula acaba de hacer un milagro”

El impacto del atacante ex Serie A no tardó en trasladarse a la red social X (Twitter), donde su nombre se convirtió en la principal tendencia nacional. La afición merengue enloqueció tras el pitazo final y llenó la plataforma con miles de mensajes llenos de emoción y desahogo.

Entre las frases más virales compartidas por la hinchada destacaron:

“Respeten a Lapadula”

“TE AMO GIANLUCA LAPADULA”

“Haz historia con la ‘U’, Lapadula, danos el tetra”

“Lapadula acaba de hacer un milagro, un auténtico milagro. Ha sacado un gol de la real NADA. Ha salvado la noche y le ha salvado el cuello a Cuper”

“Lapadula haciendo el tipo de cosas que solo hace la U, increíble. Se vino abajo el templo”

Los fanáticos celebraron la jerarquía internacional del ariete para resolver un partido sumamente complejo en el instante más crítico. Otros usuarios sumaron mensajes como “Se ganó, hay mucho que corregir pero es más fácil hacerlo con los tres puntos” y “Tenías que escoger este para que sea tu primer gol”.

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Incluso el reconocimiento hacia la jugada completa no se hizo esperar en las redes: “Recupera Requena y la mete Lapadula. De momento domaron con los refuerzos”. El idilio entre la tribuna crema y el goleador quedó oficialmente sellado en esta jornada agónica.

La jugada de la victoria: la dupla Lapadula – Valera

El ingreso de Lapadula a los 75 minutos en reemplazo de José Rivera le dio otra agresividad al ataque merengue. Su presencia fijó a los centrales rivales y generó espacios decisivos en los metros finales del campo.

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La acción decisiva nació de una gran recuperación en campo propio por parte de Requena. Posteriormente, Valera cedió el balón con categoría dentro del área para que Lapadula sacara un remate preciso, salvando la noche y asegurando tres puntos de oro.

Valera y Lapadula se entienden a la perfección

La sociedad entre ambos goleadores promete ser la gran carta de gol para la recta final del torneo. Valera no solo abrió el marcador de cabeza, sino que demostró una gran lectura de juego para asistir a su nuevo compañero de ataque.

Con este agónico resultado, Universitario mantiene su buena racha en la tabla de posiciones gracias al aporte directo de sus nuevos refuerzos. La hinchada se fue a casa celebrando un triunfo que sostiene la ilusión intacta.

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