Dónde ver EN VIVO amistoso Rosenborg BK vs Manchester United: canales de TV y streaming online

Manchester United viaja a Noruega para este partido amistoso ante Rosenborg BK. Conoce los detalles para este encuentro.

Manchester United viaja a Noruega para disputar un partido amistoso ante Rosenborg BK. El encuentro se disputa este viernes 24 de julio en el Lerkendal Stadion en Trondheim. El conjunto inglés continúa con su preparación para la temporada 2026/2027.

Publicidad

El equipo dirigido por Michael Carrick disputa su segundo partido amistoso en esta pretemporada. Viene de perder 1-0 ante el Wrexham de Gales, en Helsinki, Finlandia. Ahora, busca un triunfo para dejar una buena imagen en su viaje a Noruega.

Rosenborg BK es uno de los equipos más tradicionales del fútbol noruego. Ha ganado 26 títulos de la Eliteserien, torneo de primera división local. Sin embargo, en el último tiempo ha perdido terreno. Tiene una buena oportunidad en su preparación al enfrentar a un grande como Manchester United.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Rosenborg BK vs. Manchester United?

El amistoso entre Rosenborg BK y Manchester United, que se disputa en el Lerkendal Stadion en Trondheim, Noruega, no cuenta con transmisión en TV para Latinoamérica. En tanto, por streaming online, se puede acceder sólo por:

MUTV

*La suscripción sale 7.99 dólares por año, según la web oficial del Manchester United.

¿A qué hora se juega Rosenborg BK vs. Manchester United?

Rosenborg BK vs. Manchester United, amistoso internacional que se juega este viernes 24 de julio, tiene los siguientes horarios:

Publicidad

Perú: 11:00 horas

11:00 horas Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Colombia: 11:00 horas

11:00 horas Chile: 12:00 horas

12:00 horas Uruguay: 13:00 horas

13:00 horas Ecuador: 11:00 horas

11:00 horas México: 10:00 horas

10:00 horas Estados Unidos: 09:00 PT / 12:00 ET

DATOS CLAVE