José Carabalí recién se fue de Universitario: pero ahora quiere volver inmediatamente

El ahora jugador de LDU Quito estaría con ganas de volver a Universitario. Inesperada novedad sobre la actualidad deportiva de José Carabalí.

La salida de José Carabalí de Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar en el entorno crema. Apenas unas semanas después de rescindir su vínculo con la institución, una revelación periodística remeció la tranquilidad de la hinchada merengue.

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El defensor ecuatoriano se desvinculó del club argumentando estrictos problemas personales y familiares. Sin embargo, su posterior llegada al fútbol de su país y los recientes trascendidos dejaron al descubierto una versión completamente distinta.

José Carabalí se fue el pasado 30 de junio del 2026. (Foto: X).

La revelación que encendió la polémica

En la previa del partido entre Universitario y Cusco FC, el periodista Gustavo Peralta soltó la bomba durante la transmisión televisiva. Según el comunicador, el propio entorno del futbolista le confesó que el jugador no está del todo conforme con su cambio de aires.

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“El entorno de Carabalí me ha comentado que al jugador le gustaría volver al conjunto crema”, reveló Peralta, asegurando que varios integrantes del plantel merengue ya estaban al tanto de este sentimiento.

El negocio detrás de su llegada a Liga de Quito

Pese a que se especuló inicialmente con una desvinculación libre por motivos personales, Liga de Quito tuvo que asumir un costo financiero. El conjunto ecuatoriano abonó la cláusula de salida estipulada en 600 mil dólares para adquirir el 70% de sus derechos económicos.

Además, en el acuerdo de salida, Universitario logró conservar un 30% de los derechos ante una eventual venta futura. Por su parte, el futbolista firmó un contrato extenso con el ‘Rey de Copas’ que lo vincula a la institución alba hasta el 31 de diciembre de 2029.

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¿Una estrategia para salir de Universitario?

La noticia de su deseo de retornar sorprendió a la afición estudiantil en redes sociales. Para un sector hincha, apelar a “temas familiares” fue solo una vía para concretar su traspaso a un club que venía siguiéndole los pasos por pedido expreso de su entrenador.

El hecho de que el futbolista exprese deseos de retornar tan poco tiempo después de su partida deja en evidencia una clara contradicción. Mientras tanto, en Universitario prefieren dar vuelta a la página y enfocarse en los objetivos de la temporada.

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