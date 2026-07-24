Se acaba de definir el futuro de Rodrigo Ureña y quedó totalmente alejado de Sporting Cristal. Una situación fue clave para esta decisión, así que no volverá a la Liga 1.

Durante los últimos días se vino conociendo la posibilidad de que Rodrigo Ureña pueda regresar a la Liga 1 ante un interés por parte de Sporting Cristal. Tras la repentina y sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti al Brasileirao, la directiva rimense analizó el escenario de reforzarse con un volante reconocido en el medio local. Dicho esto, el día de hoy quedó totalmente descartada su vuelta.

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🗣️ @Denilson_Jarde: "Ureña es posibilidad en Cristal, pero no existe, por ahora, una oferta de por medio. Tampoco hay negociaciones por el chileno".



🗣️ @GabrielPachecon: "Tengo entendido que su cláusula en Millonarios… pic.twitter.com/uYTB2D6App — DENGANCHE (@denganche) July 23, 2026

¿Qué fue lo que pasó? Teniendo en cuenta que Rodrigo Ureña pertenece a las filas de Millonarios FC de Colombia luego de un muy buen paso por Universitario de Deportes, la información indica que una posible negociación con Sporting Cristal puede tardar más de lo cuenta y que la iniciativa del propio jugador es no regresar al fútbol peruano en estos momentos de su carrera.

“Me dijeron que por la premura del torneo colombiano, lo de Rodrigo Ureña no va a poder ser en Sporting Cristal. Ureña va a seguir en Colombia. Va a mantener su contrato y no tiene como intención volver al fútbol peruano. Es una cuestión definida“; reveló el periodista deportivo Paul Pérez durante la más reciente edición del programa ‘Modo Fútbol‘ y con lo cual no habrá vuelta atrás.

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Las opciones de Sporting Cristal para reforzar el mediocampo tras la salida de Gustavo Cazonatti

Frente a la salida de Gustavo Cazonatti y con la más reciente revelación de que finalmente Rodrigo Ureña no fichará por Sporting Cristal, habría que recordar una declaración por parte de Julio César Uribe en donde analiza las condiciones de análisis del comando técnico. Sin ánimos de dar esperanzas de concretar un fichaje de forma obligatoria en el mediocampo, el directivo descartó jugadores.

“Hay una posibilidad, pero como director general y persona que me toca tomar decisiones más directas. Pedro Aquino y Wilder Cartagena no son opciones porque estamos conversando, tenemos algunas opciones y empezamos a intercambiar ideas. También soy de la opinión que hay jóvenes que podrían encontrar una oportunidad allí y no desentonar en todo lo que significa la búsqueda instituciones”; declaró Julio César Uribe en ‘Fútbol Como Cancha‘.

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