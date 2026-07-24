Durante los últimos días se vino conociendo la posibilidad de que Rodrigo Ureña pueda regresar a la Liga 1 ante un interés por parte de Sporting Cristal. Tras la repentina y sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti al Brasileirao, la directiva rimense analizó el escenario de reforzarse con un volante reconocido en el medio local. Dicho esto, el día de hoy quedó totalmente descartada su vuelta.
¿𝗨𝗥𝗘𝗡̃𝗔 𝗘𝗦 𝗢𝗣𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗡 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟? 🇨🇱🤔— DENGANCHE (@denganche) July 23, 2026
🗣️ @Denilson_Jarde: "Ureña es posibilidad en Cristal, pero no existe, por ahora, una oferta de por medio. Tampoco hay negociaciones por el chileno".
🗣️ @GabrielPachecon: "Tengo entendido que su cláusula en Millonarios… pic.twitter.com/uYTB2D6App
¿Qué fue lo que pasó? Teniendo en cuenta que Rodrigo Ureña pertenece a las filas de Millonarios FC de Colombia luego de un muy buen paso por Universitario de Deportes, la información indica que una posible negociación con Sporting Cristal puede tardar más de lo cuenta y que la iniciativa del propio jugador es no regresar al fútbol peruano en estos momentos de su carrera.
“Me dijeron que por la premura del torneo colombiano, lo de Rodrigo Ureña no va a poder ser en Sporting Cristal. Ureña va a seguir en Colombia. Va a mantener su contrato y no tiene como intención volver al fútbol peruano. Es una cuestión definida“; reveló el periodista deportivo Paul Pérez durante la más reciente edición del programa ‘Modo Fútbol‘ y con lo cual no habrá vuelta atrás.
Las opciones de Sporting Cristal para reforzar el mediocampo tras la salida de Gustavo Cazonatti
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DATOS CLAVES
- Rodrigo Ureña descartó fichar por Sporting Cristal y continuará en Millonarios FC.
- Paul Pérez confirmó que Rodrigo Ureña no desea regresar al fútbol peruano.
- Julio César Uribe descartó a Pedro Aquino y Wilder Cartagena para el mediocampo rimense.