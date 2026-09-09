Estreno auspicioso del Barcelona en la Champions League: derrotó 5-1 a Feyenoord | Goles y resumen

Barcelona goleó en su estreno en la Champions League. Con Raphinha como figura y autor de un doblete, los de Hansi Flick se hicieron fuertes en casa.

Barcelona le ganó 5-1 a Feyenoord por la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Los goles fueron anotados en dos ocasiones por Raphinha, mientras que Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús completaron el resultado. Así, el conjunto de Hansi Flick arrancó el certamen con el pie derecho.

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Resumen y goles del Barcelona 5-1 Feyenoord

Así fue el minuto a minuto de Barcelona 5-1 Feyenoord

Previa del partido

Barcelona se enfrenta este miércoles 9 de septiembre a Feyenoord en el inicio de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/2027. El partido comienza a las 11:45 horas (de Lima, Perú) con el arbitraje de Sven Jablonski (Alemania) y Bastian Dankert (también de Alemania) en el VAR.

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El Barça llega en gran momento a su debut en Champions League. Es líder absoluto de LaLiga con 4 triunfos en 4 partidos. Su último éxito fue la goleada 5-0 ante Valencia en Mestalla. El equipo de Hansi Flick se perfila para ser uno de los favoritos al título.

El equipo neerlandés, por su parte, está invicto en la Eredivisie, aunque un par de empates lo dejan atrás de AZ y Ajax en la lucha por el título. De hecho, su último partido fue la victoria ante el NEC por 3-1.

¿A qué hora se juega Barcelona vs. Feyenoord?

09:45 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

10:45 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

11:45 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

12:45 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

13:45 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

18:45 | España

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¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Feyenoord?

Perú y toda Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium

y Brasil | TNT Sports , Max , Zapping , Claro TV+ , Sky+ y Vivo Play

, , , , y Centroamérica y México | FOX One , FOX+

, Estados Unidos | Paramount+ , TUDN USA , TUDN.com , TUDN App , UniMás , Univision NOW y ViX

, , , , , y España | Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Alineaciones confirmadas para Barcelona vs. Feyenoord

BARCELONA: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi; Raphinha. DT: Hansi Flick.

FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol; Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Luciano Valente; Anis Hadj Moussa, Javi López, Nacho Ferri. DT: Giovanni van Bronckhorst.