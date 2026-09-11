‘Puma’ Carranza sobre ir al clásico en Matute: “A mí me hace feliz porque allá recuerdan a mi mamá”

José Luis Carranza aseguró que no tiene problemas en ser parte de la delegación de la 'U' que visite a Alianza Lima. Habló de los jugadores merengues y de lo que genera el recibimiento del eterno rival.

La previa del clásico del fútbol peruano empieza a calentarse y durante las últimas horas se pudo conocer que finalmente José Luis Carranza acompañara a la delegación de Universitario de Deportes en Matute. Así es, el gran referente merengue dirá presente en el barrio blanquiazul y a la vez se animó a confesar lo que le genera la posibilidad de regresar a un recinto en donde saben recibirlo.

Publicidad

Fuente: @PaolovelaR

El ‘Puma’ Carranza es muy recordado por los hinchas victorianos al haber estado presente en la final nacional de la temporada 2023 cuando Universitario de Deportes logró salir campeón ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Con su sola presencia en la cancha, las tribunas se le fueron encima y el fin de semana pasará lo mismo, así que respondió las sensaciones vividas.

“Yo no tengo problemas en ir a Matute porque estar con los muchachos, me hacen felices. Siempre converso con ellos. Por ejemplo, hablo con Valera y con los demás chicos como Flores, Polo, Corzo y hasta con los extranjeros que son respetuosos. Entonces, uno se identifica con ellos. No hay que asustarlos, hay que jugarlo. Vaya o no, los chicos saben lo que es jugar el clásico”; comentó el ‘Puma’.

Publicidad

Durante una reciente conversación en ‘Y Uno Feliz Podcast‘, el histórico volante de la ‘U’ recordó lo bien que es recibido por los hinchas de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. En un claro sentido de ironía, sabemos que los insultos de grueso calibre son parte del folklore en un clásico peruano. “A mí me hace feliz ir porque allá recuerdan a mi mamá, me hace feliz eso“.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario al clásico por el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, así que a continuación veremos cómo llegan cada uno de los equipos. Es importante tener en cuenta que ambos buscan la obtención del Torneo Clausura 2026 y así quedarse con un título nacional que por ahora tiene a los íntimos más cerca.

Publicidad

Así es. Los blanquiazules se quedaron con el primer semestre del año y ya están en una hipotética final. Dicho esto, su presente no es tan positivo que digamos ya que vienen de perder 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute y empatar 1-1 contra Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Es así que los liderados por Pablo Guede generan algunas dudas en sus hinchas de cara al clásico.

Por otro lado, los merengues vencieron 4-2 a UTC jugando en Cajamarca y el último fin de semana igualaron 2-2 frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. En base a ello es que Héctor Cúper alista algunas modificaciones de relevancia en la plantilla, como por ejemplo la exclusión en la convocatoria de Juan Manuel Requena y los regresos de Edison Flores junto a Aldo Corzo.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Publicidad

DATOS CLAVES