Reimond Manco criticó a Pablo Guede: “Hay que poner las barbas en remojo y ser un poco más autocríticos”

El exfutbolista Reimond Manco analizó el presente de Alianza Lima y lo comparó con su actuación en el Torneo Apertura. También apuntó contra Pablo Guede por su falta de autocrítica.

Reimond Manco apuntó fuerte contra el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, por el presente del equipo, a pocos días del clásico ante Universitario. El exfutbolista analizó las últimas actuaciones del conjunto blanquiazul y criticó la falta de autocrítica por el mal rendimiento.

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Alianza Lima acumula tres partidos sin ganar, lo que le ha hecho perder terreno en la lucha por el Torneo Clausura. Para recuperarse, deberá hacerlo ante Universitario en el clásico del próximo sábado 12 de septiembre. Sin embargo, en la previa, Reimond Manco cuestionó cómo juega el equipo íntimo.

“Lo que pasa es que antes, Alianza jugaba mal y no perdía, ganaba. Ahora, ya no le alcanza con eso y tanto el partido anterior (Deportivo Garcilaso) como éste (Juan Pablo II College), me he dado cuenta y es válido, pero es no tener más argumentos en ataque para meter dos nueves y pedir que tiren centros”, criticó el ‘Rei’ en el programa Juego Cruzado (Denganche).

“Lo escuché a Guede pidiéndole a Carbajal que tire centros de tres cuartos de cancha. Entonces eso es cuando te quedas sin argumentos en ataque y Alianza ni el partido ni éste lo he visto con profundidad, profundidad cero“, siguió cuestionando.

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Y para cerrar su idea, le apuntó a la falta de autocrítica del entrenador Pablo Guede. “Entonces eso es preocupante porque aparte de eso ya no te está alcanzando para ganar. Entonces, sí, creo yo que hay que poner las barbas en remojo y ser un poco más autocríticos, o sea es sencillo, ¿no? ¿En qué está fallando?”, comentó.

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🗣️ Reimond Manco: "Antes Alianza podía jugar mal y ganaba. Ahora no le está alcanzando. Ayer, Guede pedía que Carbajal tirara centros desde tres cuartos de cancha. Eso pasa cuando te quedas sin… pic.twitter.com/NIlHqPQFct — DENGANCHE (@denganche) September 8, 2026

Los cuestionamientos de Manco llegan en un momento crucial para Alianza Lima. Es que se le viene el clásico ante Universitario donde no tiene margen de error. Un mal resultado lo puede alejar definitivamente de la lucha por ganar el Clausura y, así, asegurar el título nacional.

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Las anteriores críticas de Reimond Manco contra Pablo Guede

A su vez, no es la primera crítica que el exfutbolista del club victoriano cuestiona al actual entrenador del primer equipo. “A mí Pablo Guede me parece que es un muy buen entrenador, un técnico que trabaja mucho, pero creo que a veces el ego le pasa factura porque en sus respuestas siempre tiene ‘la pata en alto’ cuando en realidad los periodistas solo van a hacer su trabajo y a consultarle por su análisis del trámite”, supo decir hace pocos días en el mismo programa.

“Si Guede le baja dos cambios y empieza a darse cuenta de que, más allá de generar siete u ocho chances ofensivas, hay aspectos que Alianza debe mejorar, el equipo probablemente vuelva a encaminarse. Tampoco es el fin del mundo”, agregó en aquel entonces.

Día, hora y dónde ver el clásico Alianza Lima vs. Universitario

Por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas. Uno de los duelos más esperados del campeonato se podrá apreciar a través de las señales oficiales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú disfrutarás todas las incidencias de este partidazo.

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