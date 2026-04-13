Alianza Lima recurre a un nuevo jugador para el partido fundamental contra ADT Tarma por la Liga 1

Alianza Lima se prepara para un desafío crucial en la altura frente a ADT Tarma. El equipo dirigido por Pablo Guede busca sumar tres puntos vitales en el cierre de la Liga 1.

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La gran novedad en la convocatoria es la inclusión de Jussepi García, según contó Gerson Cuba en su reporte de Twitter. El joven defensor central, formado en las canteras del club, viaja con la delegación oficial para este encuentro determinante.

La apuesta de Pablo Guede por la juventud

El estratega argentino ha decidido refrescar su esquema con el llamado del “potrillo” García. El zaguero de 18 años destaca por su perfil zurdo y su gran capacidad de anticipación en el área.

Jussepi García que juega de central en las menores de Alianza Lima. (Foto: X).

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Junto a él, figuras internacionales como Federico Girotti y Esteban Pavez lideran la lista de viajeros. La delegación también cuenta con la presencia de Luis Ramos, Alan Cantero y Gaspar Gentile.

El perfil de Jussepi García, la nueva joya íntima

Jussepi García es considerado una de las promesas con mayor proyección en la Victoria. Con 1.79 metros de estatura, el defensor ya ha tenido experiencia previa con la Selección Peruana Sub-17.

Su debut profesional podría darse en una de las plazas más complicadas del torneo peruano. El comando técnico confía en su disciplina táctica para reforzar la última línea en los metros finales del partido.

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Desafío total en la altura de Tarma

Enfrentar a ADT en su casa exige una preparación física y estratégica impecable. Alianza Lima sabe que no puede dejar puntos en el camino si desea mantenerse en la pelea por el título.

La inclusión de García no solo responde a una necesidad táctica, sino también al plan de promoción de menores. La hinchada blanquiazul espera con entusiasmo ver los primeros minutos oficiales de su nueva perla defensiva.

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