Alianza Lima puede ser campeón del Torneo Apertura 2026, contra Los Chankas en Matute. Esto mencionó, al respecto el futbolista: Jairo Vélez.

El mediocampista ecuatoriano Jairo Vélez demostró su ilusión tras la enorme victoria de Alianza Lima ante Cienciano en la altura. El volante blanquiazul sabe que el título del Torneo Apertura 2026 está a solo un paso de concretarse en La Victoria.

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A su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un vuelo directo muy temprano desde Cusco, el jugador íntimo conversó con la prensa. Sus palabras reflejaron la enorme madurez y emoción con la que el plantel victoriano afronta este cierre definitivo del campeonato peruano.

La calma de Jairo Vélez tras ganar en el Cusco

“Es una victoria importante, seguimos con el objetivo, aún falta, pero estamos contentos con el triunfo”, aseguró Jairo Vélez ante los medios locales. El mediocampista fue una de las figuras clave para traer los tres puntos desde la siempre complicada ciudad imperial.

Jairo Vélez, figura de Alianza Lima. (Foto: Misael Perez).

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El futbolista de Alianza Lima reconoció el gran nivel que exigió el cuadro cusqueño durante los noventa minutos de juego. “Cienciano es un equipo muy duro, viene muy bien, pero pudimos sacar un buen resultado”, añadió sobre el rendimiento del rival.

“El equipo estuvo comprometido en todo momento y pudimos lograrlo”, sentenció el volante ecuatoriano al recordar la entrega de sus compañeros en la altura. El grupo regresó de inmediato a la capital para enfocarse en el último paso hacia el título de la competición.

Todo se define en Matute ante Los Chankas

Alianza Lima depende de sí mismo para levantar el trofeo del Torneo Apertura el próximo sábado en el Estadio Alejandro Villanueva. El rival de turno será Los Chankas, y el grupo íntimo sabe perfectamente lo que se jugará en el barrio de Matute.

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“Falta que Chankas juegue, nosotros seguimos comprometidos en lo nuestro. El grupo está contento y disfrutando el momento”, apuntó el volante con la mirada puesta en la jornada definitiva. La expectativa es máxima entre todos los aficionados blanquiazules.

“Venimos dependiendo de nosotros hace un par de fechas. Tenemos un buen grupo, buenos jugadores y seguimos contentos, hay que enfocarnos en lo nuestro”, finalizó Vélez con total optimismo. El jugador sabe que la concentración mental será vital para conseguir la victoria en casa.

“Hay que jugarlo primero, esto es fútbol”, concluyó la gran figura de Alianza Lima antes de abandonar las instalaciones del aeropuerto limeño. El plantel iniciará sus entrenamientos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas al duelo del fin de semana.

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🤔¿SALDRÁ CAMPEÓN ALIANZA LIMA?

– 🗣️"OJALÁ, DIOS QUIERA" Jairo Vélez y su deseo tras el triunfo de Alianza Lima en Cusco ante Cienciano.



🔥"CONTRA CHANKAS HAY QUE JUGARLO TODAVÍA"

Añadió el centrocampista íntimo a su llegada a Lima.#AlianzaLima #Liga1@PanamericanaTV pic.twitter.com/wXRA4aVIRV — TELEDEPORTES (@teledeportes_tv) May 17, 2026

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