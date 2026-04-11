Carlos Zambrano se pronunció tras acusación por presunto caso de agresión sexual: “He botado lágrimas”

En febrero, Carlos Zambrano dejó Alianza Lima en medio de una polémica por indisciplina. No obstante, la situación tomó mayor gravedad debido a una denuncia por un supuesto caso de abuso sexual que habría tenido lugar durante la pretemporada estando al mando de Pablo Guede.

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Tiempo después, el ‘Káiser’ fichó por Sport Boys en una incorporación que llamó la atención de cara a lo que queda de la Liga 1 2026. En ese escenario, el defensor volvió a estar en el centro de la atención y, en diálogo con Ricardo Gareca, se refirió a su salida del club ‘blanquiazul’ y, sobre todo, a cómo afrontó las serias acusaciones en su contra.

¿Qué dijo Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual?

En un avance del programa ‘La Sustancia’, Carlos Zambrano afirmó que asumirá las consecuencias de sus actos. Sin embargo, rechazó las acusaciones de agresión sexual y sostuvo que confía en que el fallo judicial demostrará su inocencia.

“Nunca había pasado algo tan fuerte como eso (…) Sé que son decisiones que tomé yo, y yo mismo tengo que asumirlas (…) Cuando salga la realidad y la decisión del juez, estoy claro que va a ser de inocencia“, expresó.

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De igual manera, el futbolista de 36 años reconoció que atravesó un momento tan difícil que llegó a afectarlo emocionalmente, pese a que suele proyectar una imagen de fortaleza frente a los demás. “He botado lágrimas, está claro, porque ya era muy fuerte toda la presión mediática (…) Yo me hago el fuerte, pero claro, hay momentos que me quiebro, y no me gusta llorar delante de la gente”.

Esto dijo sobre su salida de Alianza Lima

Cabe recordar que, hace unos días, tras retirarse de un entrenamiento con Sport Boys, Zambrano expresó su total desacuerdo con la forma en que se concretó su salida del club victoriano.

“No me gustó para nada la salida, como el club me trató en su momento, al final Alianza estaba por encima de todo. Duro fue toda esta avalancha que se formó, simplemente porque alguien dijo algo. Me siento tranquilo y con la consciencia muy tranquila en el aspecto personal”, indicó.

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DATOS CLAVES

El defensor Carlos Zambrano fichó por Sport Boys tras su polémica salida de Alianza Lima.

Zambrano rechazó las acusaciones de abuso sexual y afirmó confiar en un fallo de inocencia.

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