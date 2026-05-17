Paolo Guerrero tomó la palabra como capitán de Alianza Lima. Luego de ganarle a Cienciano en Cusco. Un mensaje también, para sus detractores.

Alianza Lima dio un golpe de autoridad definitivo en su lucha por quedarse con el Torneo Apertura 2026. El cuadro íntimo se impuso por 1-0 ante Cienciano en la siempre complicada plaza del Cusco, gracias a una oportuna anotación del lateral Marco Huamán.

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Este resultado rompe con las rachas negativas en ciudades de altura y consolida las firmes opciones íntimas de coronarse campeones. El triunfo en el ombligo del mundo no solo vale tres puntos de oro, sino que representa el impulso anímico final para cerrar el certamen.

La jerarquía de Paolo Guerrero en zona mixta

Tras el pitazo final, Paolo Guerrero compareció ante los medios de comunicación en una concurrida rueda de prensa para analizar el desempeño colectivo. Como referente y líder del equipo, el experimentado delantero no ocultó su orgullo por el tremendo esfuerzo de sus compañeros.

“Ganar en el Cusco nunca es fácil, pero este grupo demostró tener la jerarquía y el corazón necesarios para afrontar finales. Nos llevamos tres puntos de oro”, afirmó Guerrero con firmeza.

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Mensaje para todos los anti Alianza Lima

El atacante blanquiazul aprovechó el momento para responder de forma contundente a los cuestionamientos que recibió el plantel en las últimas semanas. Su mensaje dejó en claro que el grupo se mantiene fuerte, unido y totalmente enfocado en los objetivos institucionales.

“Sabíamos que iba a ser duro, ante un rival que viene en la pelea pero gracias a Dios se logró el triunfo con el sacrificio de todos. Se ganó muy bien en una cancha difícil. Paso a paso vamos consiguiendo el objetivo, ahora a pensar en el siguiente partido”, sentenció el capitán.

Una semana crucial enfocada en Los Chankas

La delegación íntima regresó a la capital con la consigna de no bajar la intensidad en los entrenamientos. El comando técnico de Pablo Guede planificó trabajos específicos en Matute y Lurín para priorizar la recuperación física tras el desgaste en la altura.

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Paolo Guerrero celebrando con Alianza Lima en Cusco. (Foto: X).

El próximo sábado 23 de mayo, a las 8:30 p. m., Alianza Lima recibirá a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 16. Este duelo se perfila como una final adelantada donde los de La Victoria podrían asegurar matemáticamente el trofeo del Apertura ante su hinchada.

De conseguir los tres puntos en casa, la escuadra blanquiazul llegará al último partido del torneo frente a FC Cajamarca con el primer gran objetivo del año prácticamente en el bolsillo.

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