Alianza Lima recibe la mejor noticia posible antes del duelo contra Los Chankas. Podrán celebrar en Matute, si ganan el Torneo Apertura 2026.

Era todavía el día 14 de mayo del presente año, donde como un visionario el periodista Gerson Cuba expuso detalladamente lo que podría suceder con Alianza Lima. El cronista anticipó con precisión el panorama que hoy maneja la dirigencia blanquiazul para la definición del título.

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Alianza Lima podrá celebrar el título

“Jesús González, gerente general de la Liga 1, me confirma que sí existe la posibilidad de que, en caso Alianza Lima consiga un resultado favorable ante Los Chankas y tenga la oportunidad de coronarse campeón del Torneo Apertura, la ceremonia de premiación pueda realizarse en Matute”, reveló el periodista en su momento. Cuando todavía parecía lejano el momento pico.

Esa exclusiva información de carácter institucional ahora, después de haberle ganado un partido clave a Cienciano en Cusco, toma un peso totalmente determinante. Lo que parecía una posibilidad lejana se ha transformado en la hoja de ruta oficial para el club victoriano.

Alianza Lima de ganar a Chankas será ganador del apertura.



🙂 https://t.co/gbZdcDuZBo — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) May 17, 2026

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Alianza Lima tendrá la fiesta blanquiazul

Los íntimos si cumplen con ganarle a Los Chankas la siguiente jornada, la penúltima del Torneo Apertura 2026, desatarán la alegría de su hinchada. El triunfo frente al cuadro de Andahuaylas es el único requisito que separa al equipo de la gloria.

Cumpliendo este objetivo en Matute, el club podrá proclamarse como campeón con su gente en las tribunas del Alejandro Villanueva. La Liga 1 ya dio el visto bueno para que el trofeo sea entregado de manera inmediata en la cancha principal.

Este desenlace perfecto permitirá al cuadro de La Victoria celebrar en casa, adelantando lo que sería la fecha final contra Cajamarca FC de visitante. De esta forma, el equipo viajará a territorio cajamarquino con el trofeo ya asegurado en las vitrinas.

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Liga 1 será parte de las celebraciones

Ahora todo depende de los dirigidos por Pablo Guede, quienes tienen la misión de mantener la concentración al máximo nivel. El comando técnico sabe que no pueden dar ventajas en la penúltima jornada de la competición.

El plantel blanquiazul asumirá el compromiso con la máxima responsabilidad para cerrar la fiesta este fin de semana próximo en Matute. La hinchada ya prepara un recibimiento espectacular para alentar al equipo en noventa minutos que valen un campeonato.

Alianza Lima puede ser campeón del Torneo Apertura 2026. (Foto: Paloma Del Solar).

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