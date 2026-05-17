Universitario sabe que debe tener un Torneo Clausura 2026 perfecto. Por eso, Héctor Cuper ya trabaja en lo que será el nuevo estilo de juego.

La era de Héctor Cúper en Universitario de Deportes comenzó oficialmente en Campo Mar, apenas dos días después de su presentación en el hotel Pullman ante más de 60 periodistas. El experimentado estratega argentino asumió las riendas del primer equipo tras la derrota por 1-0 ante Atlético Grau, encuentro donde el cuadro crema estuvo dirigido de forma interina por Jorge Araujo.

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Según el informe del periodista Jean Pierre Maraví para Depor, el ambiente en las prácticas del día sábado, fue bastante positivo a pesar del complicado momento futbolístico que atraviesa la institución. En esta primera sesión se observaron medidas extremas de exigencia física, caracterizadas por intensos trabajos de fuerza, ejercicios de velocidad y una constante comunicación entre el DT y el plantel.

El nuevo plan de Héctor Cúper en Universitario de Deportes

El técnico de 70 años, con un prestigioso pasado en clubes como Inter de Milán y Valencia, demostró que su propuesta innovadora combina la rigurosidad táctica con la cercanía psicológica. Durante los trabajos, Cúper se acercó a Bryan Reyna, lo tomó del hombro y sostuvo una charla muy cercana para explicarle sus requerimientos en el campo.

Este gesto fue seguido con máxima atención por futbolistas de la plantilla como Edison Flores y Paolo Reyna, quienes están presentes en un grupo comprometido y con total disposición en Campo Mar. La plantilla merengue ha recibido de gran manera al nuevo comando técnico, entendiendo que la llegada del argentino representa el inicio de una reestructuración total en el juego de Ate.

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El debut oficial: Universitario visita a Nacional de Uruguay

A pesar de la enorme expectativa que genera su llegada, el propio entrenador dejó en claro en conferencia de prensa que no espera una transformación inmediata en el rendimiento colectivo. Cúper enfatizó que busca una evolución paulatina en el juego, ya que todo proceso requiere de un tiempo prudente para consolidar la idea futbolística y plasmar los resultados.

El esperado debut oficial de Héctor Cúper en el banquillo crema se producirá este miércoles 20 de mayo a las 5:00 p. m. (hora peruana), cuando Universitario visite a Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central por la Copa Libertadores. La hinchada merengue se mantiene a la expectativa de ver el impacto táctico del estratega en este crucial encuentro internacional, donde urge sumar para seguir con vida en el torneo.

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Héctor Cúper ya trabaja en Campo Mar con Universitario. (Foto: X).

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