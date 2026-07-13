Alianza Lima refuerza directamente a equipo importante de la Liga 1 para el Torneo Clausura 2026

Con miras al Torneo Clausura, un futbolista acaba de salir de Alianza Lima. Dirigiéndose de forma directa a un equipo relevante en la Liga 1.

El mercado de fichajes del fútbol peruano se enciende con un movimiento estratégico que promete sacudir el Torneo Clausura 2026. Un relevante club de la Liga 1 ha asegurado la incorporación de una de las piezas ofensivas con mayor proyección de la capital para potenciar sus filas y pelear en la parte alta de la tabla.

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Sin embargo, esta operación genera un fuerte debate en La Victoria. Con la salida de este atacante, el cuadro íntimo pierde a un futbolista con un potencial de revalorización tremendo y un valioso activo de cara al futuro del club.

Said Peralta se va de Alianza Lima. (Foto: X).

Juventud y proyección que se mudan a la altura

El delantero Said Peralta, de apenas 22 años de edad (nacido el 7 de noviembre de 2003 en Lima), se convierte oficialmente en el nuevo refuerzo de ADT de Tarma para afrontar la segunda mitad del campeonato. El atacante ya se sumó a las prácticas del equipo celeste con el claro objetivo de ganarse un lugar en el once titular de inmediato.

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El acuerdo se ha sellado mediante un préstamo por un periodo de seis meses con opción a renovación tras finalizar el campeonato. Esta transferencia representa una oportunidad de oro para el futbolista de 1.77 metros de estatura, quien llega con la misión de explotar todo su potencial físico y técnico en un equipo sumamente competitivo.

¿Qué pierde Alianza Lima con esta salida?

La partida de Said Peralta no es un movimiento menor para el conjunto blanquiazul, que deja ir un perfil muy difícil de encontrar en el mercado nacional. Su salida debilita el recambio del equipo y priva a la institución de un proyecto deportivo a mediano plazo.

Pérdida de recambio ofensivo: El primer equipo se queda sin una variante de refresco natural para el tramo final de los partidos, reduciendo las opciones en el banco.

El primer equipo se queda sin una variante de refresco natural para el tramo final de los partidos, reduciendo las opciones en el banco. Fuga de un goleador de proyección: Alianza Lima cede a un jugador que venía pidiendo minutos tras romperla en el torneo de reservas y registrar grandes números en el fútbol de ascenso.

Alianza Lima cede a un jugador que venía pidiendo minutos tras romperla en el torneo de reservas y registrar grandes números en el fútbol de ascenso. Fortalecimiento de un rival directo: Al prestar a su joya a ADT, los íntimos potencian directamente a un cuadro que se hace muy fuerte en la altura y que peleará los mismos objetivos en el Clausura.

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El impacto táctico que potenciará a ADT

Con la llegada de Peralta, el conjunto tarmeño adquiere un atacante sumamente moderno que destaca por su polifuncionalidad y agresividad en todo el frente de ataque. Su capacidad para jugar como referencia de área o volcarse a la banda como extremo derecho le otorgará variantes ofensivas cruciales al comando técnico.

Potencia y juventud: Con 22 años, posee las condiciones físicas óptimas para desgastar a las defensas rivales bajo las exigentes condiciones geográficas de Tarma.

Con 22 años, posee las condiciones físicas óptimas para desgastar a las defensas rivales bajo las exigentes condiciones geográficas de Tarma. Movilidad constante: Un jugador dinámico que sabe asociarse, generar espacios en bloque y romper líneas con diagonales muy peligrosas.

Un jugador dinámico que sabe asociarse, generar espacios en bloque y romper líneas con diagonales muy peligrosas. Presencia en el área: Olfato goleador oportuno para culminar las transiciones rápidas y el juego colectivo de la escuadra celeste.

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