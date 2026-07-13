Jugador de Alianza Lima busca salir del club tras derrota ante Deportivo Cali: “Bastante complicado”

Tras la derrota ante Deportivo Cali, trascendió que un futbolista de Alianza Lima habría pedido salir del club.

En Alianza Lima surgió un nuevo imprevisto en plena preparación para el Torneo Clausura. Tras la derrota frente a Deportivo Cali, trascendió que uno de los futbolistas del plantel habría manifestado su intención de dejar la institución.

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El jugador que busca irse de Alianza Lima

La información fue revelada en el programa de YouTube ‘Fútbol Satélite’, donde señalaron que el arquero Guillermo Viscarra habría tomado la decisión de no seguir en el cuadro ‘íntimo’ durante el resto de la temporada.

Guillermo Viscarra.

Incluso, indicaron que esta decisión habría sido tomada por iniciativa del propio guardameta de la selección boliviana, quien ya estaría evaluando opciones para cambiar de equipo, recuperar protagonismo y relanzar su carrera.

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“La posibilidad que siga Guillermo Viscarra está bastante complicada, y es por una posición del propio jugador. Está buscando una posibilidad“, señalaron en dicho espacio.

Cabe resaltar que, la intención de ‘Billy’ de irse de La Victoria estaría relacionada con la escasa continuidad que tuvo durante el Torneo Apertura. Una lesión a inicios de año y su posterior convocatoria a la selección de Bolivia para disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026 le impidieron sumar más minutos con el elenco ‘blanquiazul’.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Alianza Lima?

Guillermo Viscarra mantiene contrato con Alianza Lima hasta el cierre de la temporada 2026. Ante la posibilidad de seguir sin minutos, su entorno ya estaría evaluando alternativas para concretar su salida del equipo ‘victoriano’.

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DATOS CLAVES

El arquero boliviano Guillermo Viscarra manifestó su intención de dejar Alianza Lima.

Su decisión responde a la escasa continuidad que tuvo durante el Torneo Apertura.

El guardameta mantiene un contrato vigente con la institución blanquiazul hasta fines de 2026.