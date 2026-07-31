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Desde México: el destino de $1 millón que busca sacar definitivamente a Vozinha de Colo Colo

Además del interés desde Marruecos y del acuerdo con Colo Colo, ahora Vozinha tiene un nuevo pretendiente que llega desde la Liga MX para ofrecer un salario de 1 millón de dólares. La novela sigue y aún tendría para rato.

Vozinha, arquero de Cabo Verde.
© Getty Images.Vozinha, arquero de Cabo Verde.

El futuro de Vozinha sigue siendo incierto en estos momentos. Al margen del arreglo concreto que existe con Colo Colo y de que haya sido anunciado en redes sociales, todavía no se hace presente en las instalaciones del club y durante las últimas horas se han conocido distintas versiones del caso. Ahora existe la posibilidad de un nuevo perseguidor que podría ficharlo con una gran oferta.

Fuente: Getty Images.

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En horas de la tarde se supo que desde Renaissance Sportive Berkane de Marruecos habían ofertado por los servicios de un Vozinha que no pudo llegar a Chile por temas personales, pero eso no es todo. Recientemente se filtró la información que desde México también alzaron la voz por el experimentado guardameta y es Querétaro FC quien tendría intenciones de persuadirlo.

La llegada de Vozinha a Colo Colo se tambalea. Me cuentan que no se estaría respetando el salario prometido. Además del Berkane, Querétaro le ofrece 1 millón de dólares por un año más bonos y busca convencerlo de analizar la propuesta antes de viajar a Chile“; fue la revelación que compartió la periodista Zaritzi Sosa a través de ‘X’ y con lo cual vemos que el caso no estaría culminado.

Es importante tener en cuenta que Vozinha y Colo Colo acordaron el fichaje como tal, pero medios chilenos aseguran que aún resta la firma del vínculo para hacerlo oficial y realizar la presentación en sociedad. Si bien por ahora en la interna del equipo cacique tienen plena confianza en que el arquero llegará pronto a Santiago, el interés desde México podría alterar las planificaciones.

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Frente a las diversas informaciones y distintos rumores que en cierta medida vendrían alejando a Vozinha de las filas de Colo Colo, a pesar de ser un fichaje anunciado por todo lo alto a través de las redes sociales, fue el representante del arquero caboverdiano quien tuvo que salir a aclarar la situación. Bernardo Vasconcelos habló para ‘teleSUR‘ de Brasil y aseguró que sí viajarán hacia Chile.

Tan pronto como se resuelva el problema, viajaremos. Las otras ofertas son especulaciones infundadas. Además, Vozinha no viajará a Brasil en agosto para el evento en Río de Janeiro“; declaró el representante del experimentado guardameta y con lo cual quedaría totalmente comprobado que apenas se solucionen los temas pendientes veremos al ‘1’ con camiseta de Colo Colo.

DATOS CLAVES

  • Querétaro FC ofreció 1 millón de dólares por el arquero Vozinha.
  • Bernardo Vasconcelos confirmó que Vozinha sí viajará a Chile para unirse a Colo Colo.
  • El representante calificó como especulaciones las ofertas de Berkane y Querétaro por Vozinha.
Renato Pérez
Renato Pérez
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