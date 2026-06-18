Futbolista con pasado en clubes como Sporting Cristal y Universitario. Llegó un buen acuerdo con Alianza Lima para este Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima definió el futuro de su plantel de cara al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. La directiva blanquiazul tomó una decisión firme sobre la continuidad de uno de sus defensores más experimentados del campeonato peruano.

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Se trata del lateral derecho Josué Estrada, quien finalmente no se moverá de la institución íntima para la segunda mitad de la temporada. El futbolista de 31 años cuenta con un amplio recorrido en el fútbol local, habiendo vestido previamente las camisetas de Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Josué Estrada continuará en Alianza Lima. (Foto: X).

ADT intentó el fichaje de Josué Estrada

En las últimas horas, el futuro de Estrada generó bastante expectativa debido al fuerte interés de otros equipos de la máxima categoría. El club Asociación Deportiva Tarma (ADT) inició gestiones formales con la intención de conseguir el préstamo del jugador para reforzar su banda derecha.

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Sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido a la postura radical del comando técnico y la gerencia deportiva de La Victoria. La intención del club íntimo es mantener la competitividad interna alta y no desarmar la plantilla que peleará por el título nacional.

Planificación de Alianza Lima para el Clausura

De acuerdo con la información brindada por el periodista Gerson Cuba en su canal de YouTube, Alianza Lima contará con la totalidad de su plantel actual. La directiva descartó otorgar préstamos en este mercado de pases invernal para asegurar variantes en todas las líneas del campo.

“Existió un interés de ADT por obtener el préstamo de Josué Estrada. Sin embargo, Alianza Lima contará con todo su plantel actual y el lateral derecho será parte del equipo para el Torneo Clausura”, detalló el comunicador.

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Josué Estrada llegó desde Cienciano a Alianza Lima por un año y medio de contrato. (Foto: X).

Además, el periodista deportivo señaló que, por el momento, no existen avances concretos para la contratación de nuevos refuerzos en el cuadro victoriano. Con esto, Estrada buscará ganarse un puesto en el once titular blanquiazul para el reinicio de la Liga 1.

DATOS CLAVE

Josué Estrada se quedará en Alianza Lima para disputar el Torneo Clausura 2026.

ADT intentó gestionar el préstamo del lateral derecho de 31 años sin éxito.

Alianza Lima descartó ceder jugadores a préstamo en este actual mercado de pases.